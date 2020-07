Stranger Things saison 4 : Reprise du tournage en septembre

Le tournage de la saison 4 de Stranger Things vise une reprise en septembre.

Selon The Hollywood Reporter, Netflix prévoit de reprendre la production de la quatrième saison à venir de Stranger Things après qu’elle ait été temporairement interrompue au cours des trois derniers mois à cause de la pandémie COVID-19. La production de la saison 4 pourrait ainsi enfin reprendre le 17 septembre à Atlanta, en Géorgie, alors que l’État poursuit ses efforts pour relancer l’économie.

Cette nouvelle intervient plus d’un mois après que le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a publié les protocoles de sécurité et de santé de l’Etat qui permettront la reprise des principales productions cinématographiques et télévisuelles. En effet, la Géorgie est un Etat qui voit énormément de tournages. C’est notamment le fief des productions de Marvel et de beaucoup de projets de Netflix.

« Les Géorgiens veulent se remettre au travail et montrer que nous pouvons non seulement vaincre ce virus, mais aussi être des leaders dans cette industrie pour, espérons-le, encourager l’Amérique à reprendre le travail », a déclaré le fondateur et propriétaire d’Atlanta Metro Studios, John Rooker.

La série avait commencé la production de la saison 4 seulement un mois avant que le tournage soit interrompu. Il reste donc encore beaucoup de choses à filmer et cela pourrait avoir un effet sur la sortie initiale de la saison 4.

Au casting de la saison 4, on trouve : Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Cara Buono, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Sadie Sink, Maya Thurman-Hawke, Brett Gelman et Priah Ferguson.

En attendant les nouveaux épisodes, les 3 premières saisons de Stranger Things sont disponibles sur Netflix.

