Grey’s Anatomy saison 17 : Mariage, fiançailles et séparation dans le final (Spoilers)

Retour sur le final de Grey’s Anatomy qui voit un mariage, des fiançailles et une séparation. Spoilers.

La saison 17 de Grey’s Anatomy vient de se terminer sur la chaine ABC aux Etats-Unis. Une saison qui a traité du covid-19 et qui a vu Meredith Grey entre la vie et la mort, se battre contre le virus. Dans le dernier épisode, le Dr. Grey est de retour sur pied après vaincu la maladie et elle est désormais cheffe des résidents. Elle a retrouvé quasiment toutes ses capacités, même s’il est encore difficile pour elle de rester debout très longtemps durant les procédures.

Pour faire court, dans ce final, les choses commencent plus où moins à revenir à la normale. L’épisode fait le résumé des neufs mois qui ont suivi la sortie de l’hôpital de Mer. On voit ainsi le personnel médical se fait vacciner, mais le virus continue de faire des ravages. Il touche une jeune femme, Gerlie, et Meredith va tout faire pour la soigner. Le Dr Grey est vraiment de retour.

Ailleurs, alors que Maggie et Winston allaient se marier en petit comité au pic de la pandémie (dans le jardin de Meredith), le père de Maggie et la grand-mère de Winston pensent qu’il vaut mieux qu’ils attendent pour pouvoir être entourés de plus de personnes qui comptent pour eux. Ils acceptent et laissent passer quelques mois avant de se passer la bague au doigt, sur la plage, avec leurs proches, en avril 2021. C’est une très belle cérémonie officiée par Richard.

Avant le mariage de Maggie, durant les fêtes de Noël, Owen a fait sa demande en mariage à Teddy devant toute la famille, avec Meredith, Link, Amelia et les enfants. Alors qu’on pensait que la relation d’Owen et Teddy était morte, ces deux-là ont réussi à surmonter leurs problèmes. Teddy accepte la demande d’Owen qui a même amené la neige. Cette demande arrive alors que Link tente lui-même de faire sa demande à Amelia qu’il planifie depuis des mois, mais il décide d’attendre.

Ailleurs, Jo décide de vendre toutes ses actions de l’hôpital à Tom, utilise cet argent pour embaucher un avocat et convainc Link d’accueillir Luna afin qu’un autre couple n’obtienne pas la garde en premier. Étant donné que Jo n’a pas réussi la vérification de ses antécédents, sa meilleure chance est de s’assurer que Luna va à quelqu’un qu’elle connaît qui transférera la garde plus tard. Amelia fait semblant d’être d’accord avec la décision de Link d’aider Jo avec le bébé, mais en fait elle ne l’est pas. Amelia ne veut pas se remarier et elle ne veut pas d’autres enfants, une information qu’elle le révèle à son groupe de soutien, un groupe qui l’aide à rester sobre.

C’est durant le mariage de Maggie et de Winston que Link saute le pas et fait sa demande en mariage sans avoir réaliser que ce n’est pas ce que souhaite Amelia. Il avait pourtant réquisitionné les enfants de Meredith pour une jolie demande avec chacun une bague à la main pour qu’elle choisisse. Mais il aura fallu d’un regard pour qu’il comprenne que sa réponse est négative. Cela ressemble clairement à une rupture. Il se retrouve ensuite chez Jo (qui vit désormais avec Luna dans l’ancien appartement de Jackson) et lui demande si elle peut l’héberger un temps.

Grey’s Anatomy revient à la rentrée pour sa saison 18.

Crédit ©ABC