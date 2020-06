Salles de cinéma : Conditions de réouverture pour le 22 juin

Les salles de cinéma vont rouvrir le 22 juin mais dans quelles conditions et mesures sanitaires ?

Alors que le pays continue de se déconfiner, les salles de cinéma se dirigent vers une réouverture mais ce n’est pas sans conditions pour lutter contre COVID-19. La date du 22 juin a été donnée par le premier ministre Edouard Philippe pour rouvrir les cinémas à l’échelle national.

Cependant, les spectateurs et les gérants des salles devront prendre des mesures pour s’assurer que toutes les précautions sanitaires soient satisfaites. La Fédération Nationale des Cinémas Français les a révélées dans un guide détaillé.

Mesures sanitaires

• Veiller au respect d’une distance physique d’au moins 1 mètre entre les spectateurs.

• Recommander le port du masque par les spectateurs dans le hall de l’établissement, mais possibilité de le retirer dans la salle.

• Favoriser la fluidité de circulation des spectateurs et organiser les flux de circulation afin d’éviter les croisements de public ; au besoin, matérialiser le sens de circulation vers les différents espaces de l’établissement.

• Limiter autant que possible les files d’attente en tous points de l’établissement.

• Dans les complexes multisalles, décaler les séances de manière à étaler le plus possible les flux de spectateurs.

• Matérialiser la distance d’un mètre entre chaque client dans les files d’attente.

• Mettre à disposition des clients des distributeurs de gel ou solution hydroalcoolique, à l’entrée de l’établissement ou à proximité des points de vente selon la configuration des locaux.

• Nettoyage et désinfection des surfaces régulièrement touchées par les visiteurs au minimum deux fois par jour, notamment les rampes d’escalier et mains-courantes d’escalators.

• Limiter le nombre de personnes à l’intérieur des ascenseurs pour respecter la distance minimale d’un mètre et garantir l’espace sans contact d’environ 4 m2 par personne (à l’exception de personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne comme prévue dans l’article 14 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020).

• Limiter l’occupation de chaque salle à 50 % de sa capacité théorique et garantir une place vacante de part et d’autre de chaque spectateur. Néanmoins, les personnes arrivant ensemble (couple, famille…) pourront s’asseoir côte à côte, en maintenant une place vacante de part et d’autre. (Cette limite pourra évoluer en fonction de l’évolution des règles sanitaires applicables).

• Décaler les séances entre salles voisines de manière à étaler le plus possible les flux de spectateurs.

• Espacer les séances successives au sein d’une même salle afin de favoriser la fluidité de la circulation du public.

• Laisser les portes des sas ouvertes durant l’inter-séance et la première partie de séance.

• Diffuser des messages de prévention sanitaire sur l’écran lors de l’avant-séance.

• Organiser la sortie en évitant les flux croisés de spectateurs.

• Adapter les dispositions d’accès aux salles aux personnes à mobilité réduite.

• S’assurer entre chaque séance de l’évacuation de tous les déchets laissés par les spectateurs.

• Assurer l’aération régulière des locaux selon les préconisations des autorités sanitaires et du .gouvernement.

Source : Allociné / Crédit ©DR