Loki saison 2 : Michael Waldron confirme qu’il ne revient pas comme scénariste

Michael Waldron, le scénariste de Doctor Strange 2 qui a écrit la saison 1 de Loki, confirme qu’il ne reviendra pas pour la saison 2.

Michael Waldron est un scénariste très occupé. En plus de son travail sur Rick et Morty et de la création de la série Heels, Waldron est devenu la voix incontournable du multivers de Marvel Studios. Le scénariste a introduit le concept de variants et de réalités alternatives en tant que showrunner de la saison 1 de Loki l’année dernière, puis il a poursuivi dans cet élan en écrivant Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Waldron a ainsi mis son empreinte partout sur le multivers, mais il semble qu’il va laisser la place à quelque d’autre. Il ne sera pas présent pour la saison 2 de Loki qui après avoir perdu sa réalisatrice, perd désormais son scénariste principal. Cette saison 2 va ainsi prendre un nouveau départ avec une nouvelle équipe.

En parlant à Digital Spy, Waldron a confirmé qu’il n’était pas le scénariste de la deuxième saison de Loki. Ce flambeau a été passé à Eric Martin. « Eh bien, je veux dire, écoutez, tout mène à tout », a déclaré Waldron.

« Nous avons embauché quelques grands réalisateurs. [Justin] Benson et [Aaron] Moorhead [les réalisateurs de la saison 2 de Loki] sont brillants. Et Eric Martin a pris la relève en tant que scénariste en chef pour la saison 2. L’équipe créative est donc fantastique. Tom [Hiddleston] a dit un jour qu’il y avait encore beaucoup de méfaits à venir. »

Il a été confirmé que les événements de Loki avaient renseigné ceux de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec le même scénariste à la tête des deux projets, c’est logique. « Nous avons travaillé assez dur sur Loki pour le rendre aussi hermétique que possible. Mais il y a eu des moments où je me suis dit: « Oh, merde, j’aurais aimé ne pas avoir défini cela aussi clairement. Je ne sais pas pourquoi j’ai dû être si précis dans ma série de voyage dans le temps sur les règles du multivers » », a-t-il expliqué.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement en salle tandis que la saison 1 de Loki est à (re)voir sur Disney+.

Source : Digital Spy / Crédit ©Disney+