Doctor Strange 2 : Nombre de scènes post-générique et l’influence de Loki

Découvrez combien de scènes post-générique contient le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et Kevin Feige confirme l’influence de Loki.

Dans la tradition des films Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness n’est pas une exception et contient bien des scènes après le générique de fin. Vous allez donc vouloir rester jusqu’à la fin pour vous assurez d’avoir tout vu. Rassurez, cet article ne contient pas de spoiler juste quelques informations à savoir avant d’aller voir le film qui vient de sortir aujourd’hui.

La chose à savoir est qu’il y a deux scènes post-générique dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On ne rentrera pas encore dans les détails de ce qu’elles contiennent, mais restez bien assis dans vos sièges pour ne rien rater.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness plonge dans les concepts du multivers qui ont été introduits dans Spider-Man: No Way Home et la série Loki. Le film a le potentiel de changer la donne pour l’avenir du MCU, ouvrant des possibilités infinies pour aller de l’avant.

Kevin Feige a récemment confirmé que les événements de Loki ont clairement influencé le reste du MCU. « Il y a toujours une méthode à la folie, même dans le multivers », a déclaré Feige à Marvel.com. « Loki et Sylvie ont fait quelque chose à la fin de cette série qui a en quelque sorte permis à tout cela d’être possible. »

« Celui Qui Demeure n’est plus là », a déclaré Feige, « Et cela a permis à un sort de mal tourner dans Spider-Man: No Way Home, ce qui rend tout le multivers assez fou dans [Doctor Strange in the Multiverse of Madness]. »

Dans la série Loki de Disney+, Celui Qui Demeure se révèle être le créateur et le chef de la Time Variance Authority. La mission auto-imposée de TVA est de garder un œil sur – et de supprimer – diverses chronologies au sein du multivers, ainsi que de préserver la réalité dominante connue sous le nom de Chronologie sacrée. Dans le final de la saison 1, la variante de Loki, Sylvie, tue Celui Qui Demeure, permettant la création et la prolifération incontrôlées d’innombrables réalités alternatives.

Les événements qui ont suivis dans Spider-Man No Way Home avec le sort de Strange qui a déraillé est un résultat direct de ce qui s’est passé dans Loki. Puis dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, les choses vont s’avérer encore plus compliquées et le multivers est toujours instable.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : Marvel.com, ComicBook.com / Crédit ©Marvel