Les Nouveaux Mutants : Les monstres du film en images

Découvrez deux nouvelles images du film Les Nouveaux Mutants.

Au grand désespoir des fans, la sortie du film Les Nouveaux Mutants a été repoussée maintes et maintes fois. Alors que l’adaptation des comics de Chris Claremont et Bill Sienkiewicz devait enfin sortir ce printemps, l’épidémie de COVID-19 a poussé Disney à changer à nouveau la date de sortie.

En attendant de voir le film un jour en salle, deux nouvelles images ont été partagées par Cinfax Magazine. La première photo présente une bataille entre ce qui semble être la mutante Illyana alias Magik, jouée par Anya Taylor-Joy et le terrifiant Demon Bear.

La deuxième image montre le visage des méchants cauchemardesques The Smiley Men, qui sont directement liés au passé d’Illyana.

Le casting du film inclut Anya Taylor-Joy (Glass), Maisie Williams (Game of Thrones), Henry Zaga (Teen Wolf), Charlie Heaton (Stranger Things), Blu Hunt (The Originals) et Alice Braga (I Am Legend).

Pour le moment, Les Nouveaux Mutants n’a plus de date de sortie.

Source : Movieweb / Crédit ©Fox/Disney