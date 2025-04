Superman : Krypto aide un Kal-El blessé dans un nouvel aperçu

Nouvel aperçu du film Superman avec Krypo qui tente de venir en aide à un Kal-El mal en point.

Kryto est un bon chien mais comme tout animal, il ne se rend pas toujours compte des dégâts qu’il peut causer. Et d’après le nouveau teaser de Superman révélé lors de la CinemaCon à Las Vegas, même le Man of Steel lui-même ne peut éviter d’être blessé par Krypto le Superdog.

La nouvelle séquence dévoilée ce jeudi s’ouvre sur Krypto aidant (et, malheureusement, blessant) un Kal-El (David Corenswet) déjà meurtri et battu. Après que Superman se soit écrasé dans la neige, il siffle Krypto qui arrive en courant. Mais alors que le chien excité essaie de jouer avec Clark, ses sauts puissants et ses morsures ne font que causer encore plus de douleur. Clark semble résigné alors qu’il supplie Krypto, heureux et désemparé, d’arrêter et essaie de convaincre le chien de l’aider en le traînant à la Forteresse de Solitude.

« Krypto, ramène-moi à la maison », ordonne Clark entre deux souffles. Cela fonctionne enfin, et Krypto mordille la cape de Superman pour le traîner vers la Forteresse de Solitude émergente au loin. Une fois arrivés, des automates kryptoniens (dont un doublé par Alan Tudyk) les saluent et aident à transporter Superman à l’intérieur pour recevoir une explosion concentrée du soleil jaune de la Terre pour accélérer sa super-guérison.

La vidéo de près de cinq minutes passe ensuite à des images précédemment publiées de Superman sauvant des civils ; Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, la petite amie et journaliste intrépide de Clark Kent ; Nicholas Hoult dans le rôle du méchant milliardaire Lex Luthor ; Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner alias Green Lantern ; Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl ; Michael Holt d’Edi Gathegi, alias Mister Terrific ; Jonathan Kent joué par Pruitt Taylor Vince partage un moment d’émotion avec son fils Clark à la ferme Kent ; Steve Lombard, journaliste sportif du Daily Planet joué par Beck Bennett ; Métamorpho d’Anthony Carrigan ; et plus encore.

Réalisé par James Gunn, Superman sort le 9 juillet en France.

Superman | Sneak Peek