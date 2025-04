Les 4 Fantastiques : La Surfeuse d’Argent de Julia Garner révélée à la CinemaCon

Révélations sur Sue Storm et un premier aperçu de Julia Garner en Surfeuse d’Argent dans Les 4 Fantastiques Premiers Pas a été dévoilé à la CinemaCon.

Les studios Marvel ont dévoilé jeudi une nouvelle bande-annonce à la CinemaCon de Las Vegas pour Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas, et les images ont donné un premier aperçu passionnant de la version féminine très attendue du personnage de Marvel, le Surfeur d’Argent, incarné par la lauréate aux Emmy Awards, Julia Garner.

Pour le moment, le trailer n’est pas disponible en ligne mais les personnes sur place ont fait la description des images. Il y a notamment un bref aperçu du méchant Galactus (Ralph Ineson) qu a amené les membres du public à applaudir alors que la Surfeuse glissait sur l’écran sur sa planche argenté. Et apparemment, elle est très brillante.

Mais ce n’est pas la seule partie de la bande-annonce qui a choqué les fans, puisque les images ont également révélé que l’héroïne de Vanessa Kirby, Sue Storm, était enceinte, ce qui donne un nouveau sens au titre du film.

Après avoir ouvert le débat sur « La première famille de Marvel » d’un talk-show à l’ancienne – Reed Richards/Mr. Fantastique, Sue Storm/La Femme Invisible de Kirby, Johnny Storm/ La Torch Humaine de Joseph Quinn et Ben Grimm/La Chose d’Ebon Moss-Bachrach – la bande-annonce revient dans leur maison rétro-futuriste, où Richards et Sue arrivent en retard pour leur dîner de famille. C’est alors que Johnny devine correctement que Sue est enceinte.

Plus tard, lors d’une séquence de bataille, Sue dit à Reed : « Nous pouvons le faire. » Plus tard, lorsque Reed exprime qu’il « ne sait pas » s’ils sont en sécurité, elle apparaît à nouveau forte et confiante, lui disant: « Je n’abandonne pas. »

Aujourd’hui, étant le 4 avril (04/04), les fans s’attendent à ce que Marvel fasse un geste et poste ce teaser. On attend de voir plus tard dans la journée si ce sera le cas.

Réalisé par Matt Shakman, Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas sort le 23 juillet prochain en France.

Source : EW / Crédit ©Mavel Studios