Avatar Fire and Ash : Les nouvelles tribus de Pandora se dévoilent à la CinemaCon

Les premières images d’Avatar Fire and Ash dévoilées à la CinemaCon ont montré deux nouvelles tribus de Pandora.

James Cameron a dévoilé les premières images officielles d’Avatar : Fire and Ash, même si le grand public devra peut-être attendre encore un peu pour les voir. En effet, ces images ont pour le moment réservées aux personnes qui étaient présentes à la CinemaCon hier durant la présentation de Disney.

Le réalisateur a épaté les participants à la CinemaCon avec le premier extrait de son troisième film Avatar. Cameron est apparu via écran interposé, dans un message vidéo qu’il a enregistré en Nouvelle-Zélande, où il termine la post-production du film.

Fire and Ash présentera deux nouvelles tribus Na’vi sur Pandora : les menaçant Ash People, qui a « abandonné » la divinité Na’vi Eywa, selon la star Zoe Saldaña, et les paisibles Wind Traders.

Les images montraient la famille de Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Saldaña) rencontrant la tribu du vent, qui voyage à travers les cieux à bord d’énormes navires dotés de voiles d’apparence organique tirées par des créatures géantes flottantes ressemblant à des tortues.

Les Ash People (Peuple de Cendres), qui portent des coiffes rouges et ont le visage recouvert de cendres, attaque ensuite Jake et Neytiri avec un barrage de flèches enflammées. Plus tard, Jake dit à Neytiri : « Nous ne pouvons pas vivre comme ça, chérie. Nous ne pouvons pas vivre avec cette haine. » Les images montraient également de nombreux plans de la famille Sully en danger.

James Cameron a précédemment confié que ce troisième volet sera beaucoup plus sombre en terme de ton : « Je pense que cela mène à des endroits plus sombres que les précédents, mais c’est toujours évidemment cette grande aventure ouverte, glorieuse, ce à quoi nous aspirons à faire chaque fois que nous partons », a-t-il déclaré à EW.

« Mais nous n’avons pas peur d’aller dans les endroits sombres de nos personnages, ce qui, je pense, est également une bonne chose. Je pense que c’est aussi ce que les gens ressentent vraiment lorsqu’ils apprennent à bien connaître un personnage, que ce soit à travers une série ou quoi qu’il en soit. Ils veulent en savoir plus. Ils veulent en savoir plus sur eux, découvrir quelles sont leurs limites, pour ainsi dire. Et nous le faisons. »

Avatar Fire and Ash sort le 19 décembre 2025 sur les écrans.

Source : EW / Crédit ©Disney