Marvel : Tout n’est pas prémédité dans le MCU selon le co-réalisateur d’Avengers Endgame

Le co-réalisateur d’Avengers Endgame dit qu’il n’y a pas de plan pour le MCU mais plutôt une idée générale qui a pris forme avec le temps.

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, il n’y a jamais eu de grand plan mis en place pour le MCU dès le départ. C’était plutôt une idée qui a fini par devenir le MCU qu’on connait aujourd’hui. C’est du moins ce qu’a confié Joe Russo, le co-réalisateur d’Avengers Endgame.

« La façon dont cela fonctionne chez Marvel, et je suis sûr qu’à un moment donné, quelqu’un en parlera en détail, mais une partie du génie [du président de Marvel Studios] Kevin [Feige] est qu’il n’y a pas vraiment de plan », a déclaré Joe Russo à Deadline. « Il y a une idée, mais vous ne pouvez pas avoir de plan si le film que vous faites se plante. Il n’y a pas de plan après ça. N’est-ce pas ? »

« Donc, c’est vraiment parce que le film commençait à avoir du succès, il y avait une sorte d’enthousiasme à propos ce que nous pourrions faire d’autre. Et c’est alors que de nouvelles idées sortiraient », a déclaré Russo. « Et il y avait de l’espoir. Oh, nous espérons qu’un jour nous pourrons aborder l’histoire, si nous continuons à bien faire, peut-être que nous pourrions tous y arriver, vous savez, comme Infinity War et Endgame. Mais beaucoup de choses ont été créées entre les films. Et certains des meilleurs moments ou rappels ont été pensés après coup. »

« Par exemple, Captain America: Civil War n’était pas en place et nous ne le savions pas en vous montrant cette scène avec Zola […] dans Le Soldat de l’Hiver où Cap entre dans ce sous-sol et Zola lui parle du Soldat de l’hiver et il y a une image des parents de Stark ayant été tués. Et on dirait que c’est sous-entendu que c’est lié. C’était fortuit. »

« Ensuite, après la sortie du film, nous nous sommes dit, hé, c’est une idée folle – c’est ainsi que Tony pourrait être tellement en colère contre Cap qu’il voudrait le tuer, si le copain de Cap avait tué ses parents », a déclaré Russo. « Alors nous repensions ces idées et tout cela fait partie du plaisir. Mais je pense qu’à bien des égards, c’est la sauce secrète de Marvel, c’était chevaucher un cheval sauvage, ce n’était pas prémédité. »

Marvel Studios a lancé le MCU avec la sortie d’Iron Man en 2008 et a conclu la Infinity Saga avec Avengers: Endgame de 2019. Puis Spider-Man: Far From Home de Sony Pictures a servi d’épilogue à la saga Infinity. Le MCU en est actuellement à sa phase 4 et le prochain film à sortir sera Doctor Strange in the Multiverse of Madness le 4 mai prochain.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel