The Testaments : Rôles importants castés pour la suite de The Handmaid’s Tale

The Testaments, la suite de la série The Handmaid’s Tale, caste Lucy Halliday dans le rôle d’un personnage important.

Lucy Halliday (Blue Jean) a été choisie pour jouer l’un des rôles principaux face à Chase Infiniti (annoncée précédemment) et Ann Dowd qui revient dans la suite de The Handmaid’s Tale, The Testaments.

Comme The Handmaid’s Tale, la série The Testaments est basée sur un roman de Margaret Atwood. Et tout comme la série mère, la suite est créée par Bruce Miller qui sert de showrunner.

The Testaments se déroulent dans la théocratie dystopique de Gilead plus de 15 ans après les événements de The Handmaid’s Tale. L’histoire suit la vie de trois femmes, tante Lydia (Dowd), Agnes (Infiniti) et Daisy (Halliday), dont les destins s’entremêlent à mesure qu’elles découvrent les secrets de Gilead et de la résistance contre son régime.

Daisy est une jeune adolescente canadienne dont la vie est bouleversée lorsqu’elle apprend ses liens avec la République de Gilead.

Pour le moment elle n’est pas annoncée, mais l’espoir est que la suite de The Handmaid’s Tale fasse revenir Elisabeth Moss en tant que guest, reprenant son personnage de June. Evidemment, il faudra attendre son sort dans la dernière saison de la série principale pour savoir si un retour de June est possible.

Vous l’aurez probablement compris, Agnes est la fille de June qu’elle a eu avec Luke (O-T Fagbenle) et qui fut la source de son combat durant toute la série. Quant à Daisy, on ne gâchera pas son identité mais si vous avez bien suivi la série, il n’est pas très difficile de réaliser qui elle est vraiment.

La dernière saison de The Handmaid’s Tale sera diffusée à partir du 8 avril sur Hulu. En France, la série sera diffusée sur Ciné+/OCS.

Source : Deadline / Crédit ©Hulu