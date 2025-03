Superman : David Corenswet révèle l’acteur surprenant qui l’a inspiré

David Corenswet révèle l’acteur surprenant qui l’a inspiré pour son incarnation de Superman.

Après Henry Cavill, c’est à David Corenswet qu’incombe la lourde tâche d’incarner le mythique Superman sur grand écran. En effet, Corenswet fera ses débuts de superhéros cet été dans le film de James Gunn et l’acteur a une approche intéressante pour incarner le dernier fils de Krypton.

Dans une interview avec Esquire, on a demandé à Corenswet s’il y avait des moments d’incertitude quant à jouer un personnage aussi emblématique que Superman. L’acteur a répondu : « En période de doute, je me demandais : ‘Comment Harrison Ford dirait-il cela ?’ Cela peut sembler un mensonge, mais c’est très utile pour faire des choix importants dans la vie de tous les jours. »

Cette réponse peut-être étrange mais elle ne l’est pas tant que ça quand on y pense. Ayant joué des icônes telles qu’Indiana Jones, Han Solo et Rick Deckard, Harrison Ford est devenu synonyme d’un personnage à la fois charmant et stoïque. Et dans la vie, en dehors de ses personnages, ses interviews impassibles et ses réponses hilarantes sur sa carrière en sont également venues à définir l’acteur. C’est peut-être ça qui a inspiré Corenswet, la nonchalance et le comportement parfois un peu pète-sec (mais aussi hilarant) de Ford.

Evidemment, jouer Superman vient avec son lot de critique et Corenswet le sait bien, il est prêt à l’affronter : « J’aime grandir et m’améliorer grâce à la critique. Je ne le prends pas personnellement. Bien au contraire, c’est une expérience d’apprentissage. Et chaque acteur doit l’accepter tel qu’il est pour évoluer professionnellement. »

La date de sortie de Superman en juillet signifie que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir la performance de Corenswet Ce dernier sera notamment rejoint à l’écran par Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane, Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen, Nathan Fillion dans le rôle Guy Gardner, Milly Alcock dans le rôle de Kara Zor-El, Isabela Merced dans le rôle Hawkgirl Mikaela Hoover dans le rôle de Cat Grant, Sara Sampaio dans le rôle de Eve Taschmacher ou encore Wendell Price dans le rôle de Perry White.

Réalisé par James Gunn, Superman sort le 9 juillet en France.

Source : Esquire / Crédit ©Warner Bros