The Boys : La série spin-off animée est encore plus barrée que la série live-action

Le créateur de The Boys dit que le spin-off animé repousse encore plus les limites que dans la série en live-action.

Amazon vient de lancer la série The Boys Les Diaboliques, spin-off animé de The Boys. Cette série est l’occasion pour Eric Kripke d’explorer encore plus les personnages de l’univers des comics de Garth Ennis et Darick Robertson.

L’avantage de l’animation est qu’elle offre plus de possibilités de narration, permettant aux créateurs d’aller plus loin et d’être encore plus sauvages que les adaptations en live-action. Considérant à quel point les choses sont devenues complètement barrées au cours des deux premières saisons de The Boys, c’est une déclaration assez importante.

« Nous pouvons essayer des choses avec ceux-ci et être complètement fous avec une forme et un style différent », a déclaré Kripke à Variety à propos de la série animée. « J’adore cette merde pour pouvoir vraiment jouer à la marelle et avoir des styles radicalement différents et juste essayer des choses qui sont les choses les plus folles que nous puissions faire – même un peu trop folles pour la série parce que c’est de l’animation et vous pouvez aller tellement plus loin avec l’animation que vous ne pouvez avec l’action en direct. »

Il ajoute : « Cette partie a été géniale. Nous voyons cela comme, quelles idées pouvons-nous en tirer et jusqu’où pouvons-nous pousser tout cet univers ? Je pense que la version animée nous donne une chance de faire ça. »

Rien qu’au premier épisode, les choses sont déjà folle avec un bébé qui part en balade et décime presque tout ce qu’elle trouve sur son passage avec ses yeux lasers…c’est mignon et gore à la fois. Ou encore le second dans lequel des gamins super-héros ratés vènères partent en mission pour tuer leurs parents qui les ont abandonnés.

The Boys Les Diaboliques est une série d’anthologie composée huit épisodes. Certains des esprits créatifs derrière les épisodes incluent Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer et Ilana Glazer, Evan Goldberg et Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland et Ben Bayouth, Andy Samberg et Aisha Tyler.

The Boys Les Diaboliques est disponible sur Amazon Prime Video.

Source : Variety / Crédit ©Amazon