The Walking Dead : La série influencée par COVID-19 et les anti-masques

Lauren Cohan laisse entendre que la suite de The Walking Dead sera influencée par COVID et les anti-masques.

Depuis peu, Lauren Cohan est de retour dans The Walking Dead. L’actrice était récemment invitée de l’émission de Conan O’Brien et elle a laissé entendre que la série sera influencée par la pandémie de COVID-19 et les anti-masques. Elle était vague quant à l’importance de cette influence, mais il est bien possible que cette influence soit peut-être plus qu’elle ne le laissait entendre.

Il y a des années, The Walking Dead a introduit le public dans un monde où une pandémie était devenue incontrôlable, transformant les gens ordinaires en monstres hideux et tuant une grande partie de la population. Clairement, la métaphore s’écrit toute seule avec ce que le monde vit actuellement et la série est influencée par les événements courants.

Quand O’Brien suggère que la série pourrait incorporer des « les négateurs de zombies, les gens qui ne pensent pas que c’est un vrai virus, » Cohan lui dit : « Je veux dire que ça pourrait être l’ambiance cette année. Peut-être pas aussi explicitement, mais nous saisissons définitivement l’occasion de laisser le monde informer la série. Ils [les scénaristes] l’ont toujours fait, mais j’ai l’impression que c’est une année passionnante. Nous savons que nous devons dire au revoir à la série, et beaucoup de gens regardent. »

Clairement, la comparaison avec la pandémie de COVID-19 ne sera pas littérale mais il y a clairement de quoi faire en termes de parallèles entre la réalité et la fiction.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC