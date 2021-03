Superman & Lois saison 1 : Portrait de famille (nouvelle affiche)

Découvrez une nouvelle affiche pour la série Superman & Lois avec la famille Kent.

La CW a publié une nouvelle affiche pour sa nouvelle série Superman & Lois. Maintenant que Jordan (Alex Garfin) et Jonathan (Jordan Elsass) sont conscients que leur père Clark Kent (Tyler Hoechlin) est Superman, la nouvelle affiche reflète la Super Family en conséquence, avec un Superman en costume entouré de ses deux fils et de Lois Lane (Elizabeth Tulloch).

On y découvre toute la famille debout dans un champ de maïs, qui est clairement la représentation de la famille qui a quitté la grande ville de Metropolis pour s’installer dans la petite ville de Smallville.

Dans la série, la révélation aux garçons que Clark est Superman a eu un impact majeur sur la famille, tout comme la découverte que Jordan a hérité des pouvoirs de Clark alors que ce n’est pas le cas pour Jonathan, le jumeau le plus athlétique. Les pouvoirs de Jordan ont changé la dynamique de la famille, notamment la relation de Clark avec ses fils.

Si cette affiche semble refléter une famille soudée, les relations entre les parents et les enfants s’effritent et avec la menace de Lex Luthor, on se demande s’ils tiendront le coup..

Superman & Lois, c’est le mardi sur la CW.

Source : ComicBook / Crédit ©CW