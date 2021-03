Justice League : Le Snyder Cut se termine sur un énorme cliffhanger

Zack Snyder a révélé que son film Justice League se terminera sur un énorme cliffhanger.

Zack Snyder vient-il de décevoir les fans de Justice League ? Le réalisateur a avoué que son film se terminait sue un cliffhanger qui ne serait certainement jamais résolu puisqu’il ne devrait pas avoir de suite.

Dans une nouvelle interview, Snyder confie : « Eh bien, c’était censé être deux autres films. Cela fait allusion, comme vous le feriez, à un autre monde potentiel. J’ai planté les graines comme je l’avais voulu de ce qui viendrait dans les films ultérieurs. » Puis il ajoute « C’est un cliffhanger … Le film se termine par un énorme cliffhanger, ouais. »

On savait déjà que le plan d’origine était de faire deux films et qu’il n’y en aura finalement qu’un seul. Et même si ce nouveau montage dure quatre heures, il semble que ce ne soit pas assez pour raconter toute l’histoire. Une histoire qui aurait continuer dans un monde post-apocalyptique.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max.

Source : IGN / Crédit ©HBO Max/Warner Bros