Astérix : Alain Chabat à la réalisation d’une série animée pour Netflix

Netflix prépare une série animée Astérix avec Alain Chabat à la réalisation, adaptée de la BD Le Combat des Chefs.

Astérix arrive bientôt sur Netflix. Le géant du streaming s’associe à Albert Rene Edition et annonce qu’Alain Chabat réalisera une série basée sur la célèbre BD de René Goscinny et Albert Uderzo. Ainsi, près de 20 ans après Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Alain Chabat s’apprête à retrouver cet univers classique de la BD.

« Ecrire et réaliser une série d’animation a toujours été un rêve. Je suis ravi de pouvoir le réaliser avec Astérix dont je suis fan depuis des années ! Cela s’annonce comme une aventure extraordinaire » , a confié Alain Chabat au Parisien.

La série sera en 3D et adaptera la bande dessinée Le Combat des chefs, septième aventure d’Astérix et Obélix publiée en 1963. Dans cette histoire, Panoramix y perd la boule, et donc la recette de la potion magique, après avoir reçu un menhir sur la tête. Le film Astérix et le Coup du menhir de 1989 racontait déjà, en partie, cette histoire.

Cette série succède au film d’animation d’Alexandre Astier et Louis Clichy, Le Domaine des Dieux et Le Secret de la Potion Magique.

Notez qu’ailleurs, Guillaume Canet est à la réalisation d’un film Astérix en live-action. Ce film, Astérix et Obélix et l’Empire du milieu, est toujours en tournage. A son casting on trouve Canet lui-même dans le rôle d’Astérix, Gilles Lellouche en Obélix et Marion Cotillard en Cléopâtre.

Source : Le Parisien / Crédit ©DR