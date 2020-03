Stranger Things saison 4 : Les acteurs réunis pour la lecture du scénario (Vidéo)

Découvrez les acteurs de Stranger Things réunis pour la lecture du scénario de la saison 4.

La saison 4 de Stranger Things est récemment entrée en production et les acteurs se sont réunis à Atlanta pour le tournage de la série. Pour l’occasion, une vidéo de la lecture du scénario a été postée par Netflix.

La vidéo à voir ci-dessous est très rétro et on y retrouve notamment Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Winona Ryder, et, oui David Harbour est bien présent. On peut aussi voir Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke, Sadie Sink, Priah Perguson, Brett Gelman et Cara Buono.

Le mois dernier, il a été révélé par les créateurs de la série que Hopper est bien vivant mais emprisonné :

« Nous sommes heureux de vous annoncer que le tournage de Stranger Things 4 est officiellement en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper ! Mais tout n’est pas rose pour notre « Américain ». Il est emprisonné loin de chez lui, dans le désert enneigé du Kamchatka, où il devra faire face à des dangers humains… mais pas seulement ! »

Ils ajoutent : « Pendant ce temps de l’autre côté, une nouvelle menace enfouie depuis longtemps refait surface et elle n’épargnera personne. »

Le reste de la saison devrait en partie se dérouler en dehors de Hawkins.

Stranger Things revient bientôt sur Netflix.

Stranger Things saison 4 – Lecture de scénario