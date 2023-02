That ‘90s Show : Netflix renouvelle la série pour une saison 2 plus longue

Netflix renouvelle la série That ‘90s Show, suite de That 70s Show, pour une saison 2 plus longue.

Les Forman seront bien de retour pour plus d’épisodes. Netflix vient de renouveler la série That 90s Show pour une seconde saison qui contera plus d’épisodes que la première. En effet, la saison 2 contiendra 16 épisodes contre 10 précédemment.

« Nous tous à That ’90s Show étions plus qu’enthousiasmés par la réponse chaleureuse et enthousiaste à notre première saison », a déclaré le co-créateur et showrunner Gregg Mettler dans un communiqué. « Nous avons hâte de retourner à Point Place pour un autre été de rires et surprises. Bonjour 1996 ! »

Mettler confirme ici que la saison 2 se déroulera un an après la première saison qui voyait Leia Forman (Callie Haverda), la fille d’Eric (Topher Grace) et de Donna (Laura Prepon), passer l’été 1995 chez ses grands-parents alors qu’elle s’est lié d’amitié avec un groupe d’ados vivant là où ses parents ont grandi.

La saison 1 a également accueilli de nombreux anciens de That ’90s Show. En plus de Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith qui ont repris les rôles de Kitty et Red Forman, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace, Wilmer Valderrama et Laura Prepon, ont tous repris le rôle en tant que guests. Danny Masterson est le seul membre du casting principal original à ne pas être revenu à cause de ses problèmes avec la justice.

Le casting de That 90s Show comprend également Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Reyn Doi, Sam Morelos, Maxwell Acee Donovan et Andrea Anders.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix