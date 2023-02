Avatar 3 : Oona Chaplin jouera une cheffe de clan Na’vi ; Avatar 5 ira sur Terre

Oona Chaplin rejoint le casting d’Avatar 3 en tant que cheffe d’un nouveau clan Na’vi et Avatar 5 ira sur la Terre.

Alors qu’Avatar 2 montrait « la voie de l’eau », Avatar 3 montrera « la voie du feu ». Après avoir précédemment confirmé qu’Avatar 3 introduirait une nouvelle tribu de Na’vi connue sous le nom de Ash People (le peuple de cendre), le producteur Jon Landau a annoncé qu’ Oona Chaplin (Game of Thrones), avait été choisie pour incarner la cheffe de ce clan, Varang.

Chaplin, également connue pour ses rôles dans la mini-série Taboo et le film Bond Quantum of Solace, a notamment incarnée la femme de Robb Stark, Talisa, dans les saisons 2 et 3 de Game of Thrones. Elle jouera désormais la cheffe d’une tribu décrite comme « une race agressive et volcanique » de Na’vi dans Avatar 3, dit Landau.

« Il y a de bons humains et il y a de mauvais humains. C’est la même chose du côté des Na’vi », a déclaré le producteur à Empire (via Variety) à propos des Ash People. « Souvent, les gens ne se considèrent pas comme mauvais. Quelle est la cause profonde de leur évolution vers ce que nous percevons comme mauvais ? Peut-être y a-t-il d’autres facteurs dont nous ne sommes pas conscients. »

Landau a confirmée à Empire qu’un grand saut dans le temps dans Avatar 4 mènera directement à Avatar 5, qui se déroulera partiellement sur Terre. Le producteur avait précédemment dit à Gizmodo que la Terre serait un décor, mais il a dit à Empire qu' »il y a une surpopulation et un épuisement de nos ressources naturelles qui rendent la vie plus difficile » sur la planète.

Avatar: La Voie de l’Eau rapporte toujours beaucoup d’argent dans les cinémas du monde entier, ayant passé la barre des 2 milliards de recette. Avatar 3 sortira le 18 décembre 2024. Avatar 4 est prévu pour le 16 décembre 2026 et Avatar 5 est prévu pour le 20 décembre 2028.

Source : EW, Variety, Empire / Crédit ©DR/20th Century Studios