Thor Love and Thunder : Natalie Portman à cheval sur le tournage (photo)

Natalie Portman a été repérée sur le tournage Thor Love and Thunder en Australie.

Le tournage de Thor Love and Thunder continue tranquillement en Australie. Après des photos de tournage sur lesquelles on découvrait Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord) ou encore Karen Gillan (Nebula), c’est au tout de Natalie Portman d’être repérée sur le tournage.

Contrairement à ses camarades, Portman n’est pas en costume, on la voit à cheval avec un masque.

Thor Love and Thunder sera le troisième film de la franchise Thor pour Natalie Portman après avoir été absente de Thor: Ragnarok. Ce film s’est principalement déroulé en dehors de la Terre, il n’y avait donc pas beaucoup de place pour inclure le personnage de Portman, Jane Foster.

Portman ne pensait même pas revenir dans le MCU, mais elle est heureuse de reprendre son rôle : « Ça va être vraiment absurde et drôle, et génial. Nous avons Taika Waititi … Il est merveilleux, donc je suis très contente d’être avec eux tous. »

Thor Ragnarok avait révélé la rupture entre Thor et Jane puis dans Endgame, si on la voit dans le passé quand Thor et Rocket se rendent à Asgard en 2013, on aurait dû apprendre qu’elle faisait partie des victimes du Blip de Thanos puisque c’était apparemment dans le script initial. Thor Love and Thunder devrait la remettre au centre de l’histoire et on en saura probablement plus sur son sort durant toute son absence. Elle sera bien plus que « l’ex de Thor ». Jane Foster est une astrophysicienne de renom et elle sera Mighty Thor.

Thor: Love and Thunder devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel. Le film ressemble de plus en plus à une équipe non officielle des Avengers.

Dans Thor Love And Thunder, Chris Hemsworth est accompagné de Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux.

Il se dit également que plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront présents dans le film et que Matt Damon ferait aussi une apparition.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

