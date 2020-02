The Flash saison 6 : Barry et Iris face aux retombées de la crise dans la suite

Le showrunner de The Flash tease une seconde partie de saison 6 centrée sur Iris, Barry fera face aux conséquences de la Crise et des méchants seront de retours. Spoilers.

La première moitié de la saison 6 de The Flash était en grande partie centrée sur Barry Allen et sa mort possible. Grâce à Flash-90, Barry a survécu à la Crise et la seconde partie de la saison – que le showrunner appelle « Roman Graphique #2 » – devrait être plus concentrée sur Iris et sa réaction à tout ce qui s’est passé. Elle a failli perdre son mari et le couple devra gérer cela.

Dans une interview à EW, Eric Wallace, le showrunner de la série, a confié que maintenant que la Crise est derrière eux, Iris aura une place plus centrale dans le reste de la saison : « Maintenant, nous devons aborder très précisément ce que Iris a vécu et comment cela l’a affectée et où cela mènera la relation entre Barry et Iris », a déclaré Wallace.

Il ajoute : « Franchement, ça l’emmène dans des endroits délirants, mais ce qui est génial, c’est qu’à la fin du « Roman Graphique # 2 « , je peux dire sans équivoque que Barry et Iris seront plus proches qu’ils ne l’ont jamais été auparavant, simplement parce que ce qui se passe est la chose la plus folle qui n’ait jamais eu lieu. »

Barry et les conséquences de Crisis

Evidemment, la série s’appelle toujours The Flash et Barry devra gérer certaines choses importantes. Il a certes survécu à la Crise mais il a perdu son ami et mentor Oliver Queen qui est mort en sauvant le multiverse : « On pourrait penser que la véritable conséquence de ‘Crisis’ est la mort d’Oliver Queen et le fait de ne plus avoir son mentor – vous savez, Obi-Wan est parti, Luke doit se lever, devenir un héros – et cela arrive, ne vous méprenez pas, mais ce ne sont pas les véritables retombées de la crise», explique Wallace.

«Les véritables retombées de Crisis restent à voir. C’est le cœur de notre histoire, et c’est le cœur de ce qui va conduire Barry dans un voyage très émotionnel auquel il n’est pas préparé. C’est l’une des raisons pour lesquelles Keiynan [Lonsdale] est de retour comme Kid Flash (…) Keiynan sera dans l’un de nos épisodes de ‘Roman Graphique # 2’ – [et] il aidera Barry à faire face aux véritables retombées de la crise. »

L’une des conséquences de Crisis on Infinite Earths est que d’anciens méchants vont revenir. Avec la création de Earth Prime, là où tous les super-héros de d’Arrowverse vivent désormais, cela a alterné certaines choses. La Team Flash va ainsi se retrouver face à des méchants du passé avec de nouveaux pouvoirs ou de nouvelles identités.

« Les anciens méchants que nous avons vus au cours des saisons précédentes, ce ne sont plus les mêmes méchants. Ce sont des gens différents. Ils peuvent même avoir des capacités différentes et cela va prendre Team Flash au dépourvu», explique Wallace.

« Cela donne une fraîcheur et encore plus de danger pour ce qui serait une sorte de scénario de méta-de-la-semaine. Cela devient encore plus perfide si vous ne savez pas ce qu’est le méta, car ce méta est un peu plus imprévisible. »

On sait que Katee Sackhoff sera de retour et sans révéler qui d’autre nous verrons en plus d’Amunet, il ajoute : « Nous allons creuser profondément. Vous allez certainement voir apparaître des méchants que nous n’avons pas vus depuis longtemps. »

The Flash revient ce mardi 4 février sur la CW.

Source : EW / Crédit ©CW