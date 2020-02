Marvel : Pourquoi les morts sont importantes dans le MCU selon James Gunn

James Gunn répond à une fan du MCU et se confie sur l’importance des morts dans les films Marvel.

James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie pense que la mort est un aspect important du MCU et du cinéma en général. Actuellement en pleine production de The Suicide Squad pour DC, le réalisateur prend toujours le temps de parler avec les fans sur les réseaux sociaux.

Récemment, une fan lui a dit qu’elle ne voulait pas voir de personnages principaux mourir dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Mais pour Gunn, la mort est une chose inévitable comme dans la vie, personne n’est immortel.

Il écrit : « Vous ne pensez donc pas que des personnages dans les films devraient mourir ? Je ne suis pas d’accord. Je pense que les films nous aident à faire face à notre propre mortalité et à la mortalité de ceux que nous aimons, et voir qu’à travers l’objectif de l’histoire / fable / mythe est bénéfique pour les gens … De plus, la mort de certains personnages rend la survie d’autres plus significatifs. »

So you don’t think any characters in films should die? I can’t agree. I think films help us to deal with our own mortality and the mortality of those we love, and seeing that through the lens of story/fable/myth is of benefit to people. https://t.co/txN7lR1Q7y

— James Gunn (@JamesGunn) February 2, 2020