Doctor Who saison 12 : Un traitre parmi les compagnons ? (théorie)

Est-ce que l’un des amis du Docteur va la trahir dans la suite de la saison 12 de Doctor Who ? Théorie.

Au début de la saison 12, le Maître a fait son retour dans Doctor Who. Il est désormais incarné par Sacha Dhawan et a révélé au Docteur que leur planète Galiffrey a été détruite. Apparemment, certains fans pensent que l’un des compagnons du Docteur serait de mèche avec le Maître.

Ce compagnon que les fans soupçonnent est Yaz. En effet, certains pensent qu’elle cache des choses et qu’elle n’est pas honnête. C’est la théorie qui circule sur la toile depuis la diffusion de l’épisode 6. Son comportement serait suspect, plus sombre, comme si quelque chose la dérangeait.

Honnêtement, il est difficile de dire si Yaz est une traîtresse ou si le personnage est simplement sous-développé. On ne connaît pas grand-chose d’elle, tout comme on connaît peu de choses de Ryan et Graham. La série ne les a pas vraiment développés cette saison, il est compliqué pour le public de vraiment savoir qui ils sont. C’est peut-être une ruse pour dévoiler que l’un d’eux va se retourner contre le Docteur.

Ce n’est que spéculation pour le moment, il faudra attendre de voir si Yaz travaille ou non avec le Maître et si elle trahira le Docteur. Pour l’instant, il est trop tôt pour le dire.

La semaine prochaine, alors que Graham, Yaz et Ryan rentrent chez eux pour voir leurs amis et leur famille, ils se trouvent hantés par des expériences très différentes. Qui est le personnage qui appelle au-delà des étoiles pour demander de l’aide et pourquoi ? Et quels sont les redoutables Chagaskas terrorisant Alep en 1380 ?

Pour trouver les réponses, la Team TARDIS doit se lancer dans une mission qui les oblige à affronter leurs peurs les plus sombres.

Doctor Who, c’est le dimanche sur la BBC.

Source : Express UK / Crédit ©BBC