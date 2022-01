Morbius : Sortie du film spin-off de Spider-Man repoussée de trois mois

Sony repousse à nouveau la sortie du film Morbius, spin-off de Spider-Man, de trois mois.

Alors que Spider-Man No Way Home continue de cartonner dans les salles de cinéma, un autre film du Spider-verse va se faire attendre. Sony Pictures a annoncé lundi qu’ils repoussaient la sortie de Morbius de trois mois à cause du variant Omicron.

Le film, qui fait partie de l’univers cinématographique Spider-Man de Sony (à ne pas confondre avec le MCU de Disney), fera désormais ses débuts le 1er avril 2022 au lieu du 28 janvier aux Etats-Unis. Pour le moment, la sortie française n’est pas confirmée, mais ce devrait être pour le 30 mars dans l’hexagone.

Ce n’est pas la première fois que Morbius est repoussé. Le film porté par Jared Leto devait à l’origine sortir le 10 juillet 2020 mais la pandémie de covid-19 y a mis un frein comme avec beaucoup d’autres films. Il fut ensuite déplacé au 30 juillet 2020, puis mars 2021, puis octobre 2021 avant de passer à janvier 2022. En France, le film était prévu pour le 26 janvier.

Officiellement, ce report de date est dû au variant Omicron, mais évidement, les fans ont une imagination débordante et pensent qu’après le succès de No Way Home, Sony souhaiterait ajouter Spider-Man dans le film et en particulier la version d’Andrew Garfield. Est-ce vraiment le cas ? On attend de voir…

Dans le film, Jared Leto incarne l’anti-héros Michael Morbius, qui tente un pari désespéré afin de soigner une rare maladie de sang qui le connecte avec la partie sombre qui sommeille à l’intérieur de lui.

Aux côtés de Leto on trouve Michael Keaton, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson.

Morbius est réalisé par Daniel Espinosa.

Source : Variety / Crédit ©Sony