The Suicide Squad : James Gunn confirme que le film sera classé R

James Gunn confirme que son film The Suicide Squad sera classé R, soit interdit aux mineurs non-accompagnés.

Que les fans de Suicide Squad se rassurent, le film de James Gunn ne sera pas édulcoré pur un public plus jeunes. Le réalisateur a lui-même confirmé sur Twitter que le film sera classé R, ce qui signifie qu’aux Etats-Unis, il sera interdit aux moins de 17 ans non-accompagnés d’un adulte. Cela veut surtout dire que le langage sera assez cru et qu’il y aura de la violence.

Ceci n’est pas étonnant, The Sucide Squad n’est pas un film à l’attention des plus jeunes, cela semble donc normal qu’il est une classification R. La France est souvent moins sévère et le film pourrait se retrouver avec interdit aux moins de 12 ans. S’il est interdit au moins de 16 ans, c’est qu’il sera probablement très violent, mais ce serait étonnant.

Yes it’s rated R. — James Gunn (@JamesGunn) December 31, 2020

Nous savons officiellement que plusieurs personnages majeurs de Suicide Squad de 2016 reviendront, notamment Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant, Mayling Ng (Mongal), Steve Agee (King Shark) et Idris Elba (Bloodsport).

The Suicide Squad sortira le 4 août 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Warner Bros