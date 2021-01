The Mandalorian : Série la plus piratée de l’année 2020

Le règne de Game of Thrones est terminé, The Mandalorian devient la série la plus piratée de 2020.

Le règne de Game of Thrones arrive enfin à sa fin. Après avoir tenu le titre de série la plus piratée pendant des années (elle l’était même encore en aout dernier), la série de HBO laisse sa place à The Mandalorian. Selon TorrentFreak, la série de Disney+ a officiellement usurpé ce titre.

En 2019, pour sa première saison, The Mandalorian se trouvait à la troisième place, mais cette année, elle passe donc première. Juste derrière à la deuxième place, on trouve la série The Boys d’Amazon puis en troisième place, se trouve la série de HBO (OCS en France), Westworld.

La suite du classement contient des séries comme Vikings, Star Trek Picard ou encore la dernière saison d’Arrow qui se place à la neuvième position. The Flash ferme le top à la 10ème place.

Top 10 Séries les plus piratées

1 – The Mandalorian

2 – The Boys

3 – Westworld

4 – Vikings

5 – Star Trek Picard

6 – Rick et Morty

7 – The Walking Dead

8 – The Outsider

9 – Arrow

10 – The Flash

The Mandalorian est clairement la série qui fait le plus parler d’elle depuis plusieurs mois, avec une saison 2 qui a eu son lot de surprises.

La série Star Wars revient à la fin de l’année, pile pour Noël, pour sa troisième saison. Disney+ offrira aussi une série dérivée avec Le Livre de Boba Fett, pour le mois de décembre.

Source : TorentFreaks / Crédit ©Disney+