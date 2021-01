Star : Disney+ enrichie sa plateforme avec un nouvel univers plus adulte

Star, un tout nouveau monde de divertissement, arrive sur Disney+ à partir du 23 février 2021 en France.

C’est officiel, un nouvel univers plus adulte arrive bien sur la plateforme Disney+. Il y a peu de temps, la nouvelle sur une plateforme destinée à un public plus adulte faisait surface. Aujourd’hui, on peut confirmer que Disney+ va en effet enrichir son offre avec Star, un nouvel univers qui proposera des films et des séries qui plairont aux plus grands.

A partir du 23 février 2021, Star viendra enrichir le catalogue de Disney+ et constituera le sixième pilier de la plateforme de streaming qui héberge déjà avec succès les contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, sans oublier Les Simpson.

Star proposera des milliers d’heures de films et de séries interprétés par les plus grands artistes et crées par les différents studios du groupe parmi lesquels Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television et Touchstone, auxquels s’ajouteront des contenus français et européens. Des comédies aux films dramatiques en passant par les thrillers, Star devrait répondre de manière plus élargie aux envies et aux attentes de chacun.

Pour plaire au plus grand nombre tout en respectant l’intégrité des plus jeunes, Disney+ proposera un contrôle parental renforcé permettant de gérer l’accès aux contenus disponibles sur Star. Grâce à la création d’un code confidentiel, il sera possible de créer et gérer les profils de chaque membre du foyer et limiter l’accès aux contenus destinés à des publics moins familiaux en fonction de l’âge de l’utilisateur.

Et pour fêter la nouvelle année, Disney+ dévoile quelques-unes des premières séries qui seront proposées en exclusivité sur Star :

Big Sky

Détectives privés, Cassie Dewell et Cody Hoyt s’associent à Jenny Hoyt, ex-flic et ex-épouse de Cody, pour rechercher deux sœurs enlevées par un chauffeur routier sur une route secondaire du Montana. Leurs investigations les amènent à bientôt découvrir qu’elles ne sont en rien un cas isolé, et que de nombreuses disparitions similaires ont été signalées dans la région. Désormais engagé dans une course contre la montre, le trio va tout mettre en œuvre pour découvrir au plus vite l’identité du tueur avant qu’une nouvelle femme ne soit une fois de plus victime de ses élans meurtriers…

Créée par : David E. Kelley

Avec : Ryan Philippe, Jesse James Keitel, Katherine Winnick, Dedee Pfeiffer, Kylie Bunburry…

Love Victor

Se déroulant dans le même univers que LOVE, SIMON – le film de Greg Berlanti – cette série suit le quotidien de Victor, tout nouvel étudiant au sein de la Creekwood High School, un établissement réputé, situé dans la banlieue d’Atlanta (Georgie). Entamant le voyage à la découverte de soi-même propre à l’adolescence, Victor se retrouve bientôt confronté à plusieurs défis familiaux, à une adaptation à sa nouvelle ville plus dure que prévue et à une véritable interrogation sur son orientation sexuelle. Totalement perdu dans ses repères, il se tourne alors vers Simon Spier, un ancien de Creekwood, qui, au même âge, avait traversé des épreuves similaires…

Créée par : Isaac Aptaker et Elizabeth Berger

Avec : Michael Cimino, Anthony Turpel, George Sear, Mason Gooding, Nick Robinson…

Solar Opposites

Après avoir fui leur planète natale pulvérisée à la suite d’une collusion avec un astéroïde, 4 extra-terrestres trouvent refuge dans un quartier pavillonnaire de l’Amérique profonde. Se faisant passer pour une famille, ils n’en finissent pas de débattre pour savoir si la Terre est horrible ou géniale. Pour le scientifique Korvo et son répliquant Yumyulak, quitter au plus vite cette planète est une nécessité tant ils n’y voient que pollution, consumérisme grossier et fragilité humaine. Pour Terry et sa répliquante Jesse, c’est tout l’inverse. Eux aiment les Terriens, leur télévision, leur malbouffe et tous leurs trucs amusants. Toutes ces discussions pour démêler le vrai du faux ne leur font pas oublier pour autant leur mission : protéger Pupa, un super ordinateur tout ce qu’il y a de plus vivant, qui évoluera un jour vers sa forme finale en les ingérant et en terraformant la Terre.

Série d’animation créée par Justin Roiland et Mike McMahan

Black-Ish

Dre Johnson et sa femme médecin Rainbow vivent le rêve américain : de super carrières, quatre beaux enfants et une maison dans un quartier plutôt résidentiel. Cependant, quand Dre s’attend à être promu vice-président de son agence de publicité et que son fils veut avoir sa bar-mitsva, il en arrive à se demander si sa famille n’aurait pas un peu trop dilué les valeurs de son identité culturelle dans la société. Cherchant à sincèrement honorer son passé tout en embrassant son avenir, Dre tente de définir sa place et celle des siens dans un monde devenu multiculturel, dans ce melting-pot qu’est l’Amérique…

Créée par : Kenya Barris

Avec : Tracey Ellis Ross, Anthony Anderson, Marsai Martin, Marcus Scribner, Miles Brown, Yara Shahidi, Jenifer Lewis, Laurence Fishburne

Disney+ est aujourd’hui accessible au tarif de 6,99€ par mois ou 69,99€ par an. Le service sera proposé au prix de 8,99€ par mois à partir du 23 février, date de l’arrivée de Star sur le service. Pour plus d’informations rendez-vous sur Disneyplus.com.

Rendez-vous le 23 février prochain pour découvrir le contenu de Star.

Crédit ©Disney