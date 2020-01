Outlander saison 5 : Les temps sont durs pour les Frasers (trailer)

Découvrez le trailer complet de la saison 5 de la série Outlander qui revient le mois prochain.

Un nouveau trailer pour la saison 5 de Outlander a été dévoilé par la chaîne Starz Les fans peuvent enfin avoir un meilleur aperçu des épisodes à venir avec un trailer complet de 2 minutes 30.

La nouvelle bande-annonce montre que Jamie est forcé d’honorer son devoir et part se battre auprès des britanniques. La guerre est imminente et cela ne semble pas le lieu idéal pour Brianna et Roger pour élever leur enfant. Roger souhaite repartir dans le futur mais Bree veut rester auprès de ses parents.

Le futur de l’Amérique est aussi en péril et il est prudent de ne pas changer le cours de l’Histoire. Cette guerre pourrait tout changer pour la famille Fraser mais ils ne peuvent pas arrêter le combat autrement « l’Amérique ne deviendra pas l’Amérique » comme le dit Bree.

Du côté de Claire, elle se trouve face à une épidémie et semble impuissante pour aider ses patients mais elle veut à tout prix savoir de quoi il s’agit. Sa fille lui dit alors qu’elle tente de se prendre pour Dieu.

La saison 5 sera basée sur le cinquième tome de la saga de Diana Gabaldon The Fiery Cross (La Croix de Feu, en français) et reprendra là où les choses se sont terminées en saison 4.

Rendez-vous le 17 février prochain sur Netflix pour la saison 5 de Outlander.

Outlander saison 5 – Trailer

Crédit ©Starz