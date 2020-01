Killing Eve : Saison 4 déjà commandée

La série Killing Eve est déjà renouvelée pour une saison 4, des mois avant la diffusion de la saison 3.

La saison 3 n’a même pas commencé mais Killing Eve est déjà assurée d’une saison 4. En effet, la série de Phoebe Waller-Bridge avec Sandra Oh et Jodie Comer reviendra pour une quatrième saison.

La saison 3 ne sera pas diffusée avant le printemps, mais c’est rassurant de savoir qu’il y aura une suite pour cette série thriller adorée du public et des critiques.

En attendant la saison 4, la saison 3 accueillera de nouveaux visages dont l’actrice française Camille Cottin (Dix Pour Cent, Mouche) Gemma Whelan (Game of Thrones), Pedja Bjelac (Harry Potter) , Steve Pemberton (Inside No. 9), Raj Bajaj (A Christmas Prince: The Royal Wedding), Turlough Convery (Ready Player One), et Evgenia Dodina (One Week and a Day). Notez aussi que Harriet Walter (Succession) et Danny Sapani (Harlots) sont aussi au casting de la saison 3.

En plus de nouveaux acteurs et actrices, la saison 3 a une nouvelle showrunneuse à sa tête avec Suzanne Heathcote (Fear the Walking Dead).

Killing Eve est à voir en France sue Canal+ et MyCanal.

Source : EW / Crédit ©BBC America