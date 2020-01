Hunters : Trailer et date de la série de Jordan Peele avec Al Pacino

Découvrez le trailer et la date de la série Hunters produite par Jordan Peele avec Al Pacino, bientôt sur Amazon.

Amazon a dévoilé un premier trailer complet ainsi qu’une date de lancement pour Hunters, une série à suspense créée par David Weil avec la légende Al Pacino au générique. La série sera disponible à partir du 21 février prochain sur la plateforme Prime Video.

Hunters suit une bande de chasseurs de nazis dans le New York de 1977. Les Hunters, puisque c’est leur surnom, ont découvert que des centaines de hauts dignitaires du régime déchu vivaient incognito parmi eux et complotaient pour instaurer un IVe Reich aux États-Unis. Cette équipe éclectique et improbable va partir dans une sanglante quête visant à faire traduire ces criminels en justice et à contrecarrer leur projet de génocide.

Au casting, on retrouvera également Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker ou encore Lena Olin.

Produite par Monkeypaw Productions, le studio de Jordan Peele, et par Sonar Entertainment, Hunters a été créée par Weil, qui intervient comme producteur exécutif et co-showrunner, deux fonctions qu’il partage avec Nikki Toscano.

La réalisation du pilote a été confiée à Alfonso Gomez-Rejon, qui figure lui aussi parmi les producteurs exécutifs de la série.

Hunters – Bande-annonce VF