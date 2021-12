The Witcher saison 2 : Un Geralt de Riv plus « intellectuel » selon Henry Cavill

Henry Cavill tease plus de profondeur pour son personnage Geralt de Riv dans la saison 2 de The Witcher.

Henry Cavill a promis que son personnage grognon, Geralt de Riv, sera beaucoup plus vocal dans la saison 2 de The Witcher. L’acteur a expliqué qu’il ne voulait pas que le personnage devienne trop monocorde. Ainsi, au lieu de continuer son silence stoïque et son penchant pour le langage grossier, Geralt émergera comme une présence plus intellectuelle, reflétant ainsi le fait qu’il est vivant depuis plus de 70 ans.

« Pour cette saison, je voulais pousser très fort pour m’assurer que [Geralt] était plus bavard. … Il y a toujours le risque qu’un personnage devienne un peu un trope et juste comique en grognant et en prononçant des grossièretés, et en ne représentant pas le talent de [Sapkowski, auteur de la série The Witcher]. Encore une fois, j’ai vraiment travaillé très dur pour le rendre plus intellectuel, avoir un vocabulaire élargi et être représentatif d’un gars de plus de 70 ans. »

Le personnage aura plus de profondeur et créera des liens avec d’autres personnages. « Dans la première saison, Geralt est une personne convaincue qu’il n’a besoin de personne d’autre, certainement pas à long terme. En tant que Witcher, en tant que chasseur de monstres, il ne veut pas avoir ces connexions. Geralt a l’impression qu’ils l’affaiblissent », a déclaré la showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

« Dans la saison deux, nous lui créons toutes ces connexions. Pour moi, le plus excitant est de voir ce type solitaire apprendre à devenir père. Voir ce qu’il pensait être bon, et ce qu’il pensait être facile, et comment cela est difficile… Pour Geralt, il s’agit de trouver des niveaux surprenants de chaleur et d’empathie que je pense que nous savons tous. »

« C’était une pièce très importante pour moi de représenter ce côté de Geralt », dit Cavill. « Au fond, c’est un homme pur et bon qui essaie de faire de son mieux. Je voulais m’assurer qu’il apparaissait comme l’homme sage qu’il est. Il n’est pas qu’un homme qui grogne. »

Selon Hissrich, la saison deux nous montrera le « côté plus doux » de Geralt, bien que Cavill dise que la nouvelle saison permettra simplement aux téléspectateurs de voir les « couches » qui étaient toujours présentes dans son personnage.

« Je dirais que nous pouvons voir plus de son côté intellectuel, ce que je tenais à présenter », dit-il. « Parce que la première saison était un choix particulier – il était dans le monde extérieur et avait une façon particulière de faire les choses. Et [il] n’avait pas le luxe d’avoir l’opportunité de longs dialogues que l’on trouve souvent dans les livres. J’ai trouvé mieux de faire de lui un auditeur et un observateur. Maintenant que cette deuxième saison est arrivée, il devient un peu plus bavard. »

The Witcher revient le 17 décembre sur Netflix.

Sources : Den of Geek, Games Radar / Crédit © Netflix