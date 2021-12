Spider-Man No Way Home : Nouveau spot TV IMAX

Découvrez un nouveau spot TV pour les projections en IMAX du film Spider-Man No Way Home.

A moins de deux semaines de la sortie du film, Spider-Man No Way Home continue de faire sa pub avec de nombreux spot TV qui fleurissent un peu partout. Le dernier en fate est là pour faire la promo des séances en IMAX.

Selon IMAX, son expérience cinématographique spéciale fournira 26% d’image en plus tout au long du prochain film Marvel, vous offrant une expérience encore plus immersive alors que le Spider-Man de Tom Holland passe à l’action contre cinq des plus grands ennemis de Spidey.

En effet, le super-héros confrontera Lizard (Rhys Ifans), Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden), le Bouffon Vert (Willem Dafoe) et Doc Ock (Alfred Molina), des méchants que les prédécesseurs de Tom Holland ont affrontés dans les franchises précédentes. Cependant, il reste à voir si Tobey Maguire et Andrew Garfield seront bien présents dans le film.

Even in the multiverse, there’s only one way to experience #SpiderManNoWayHome. Experience 26% more picture only in IMAX theatres. The high-flying action swings onto the big screen December 17. pic.twitter.com/a0prHhvS69 — IMAX (@IMAX) December 2, 2021

Tom Holland est de retour dans Spider-Man No Way Home en tant que Spider-Man, cependant le pauvre Peter fait face aux retombées de Spider-Man: Far From Home, dans lequel Mysterio (Jake Gyllenhaal) a exposé son identité secrète au monde.

Il se tourne donc vers son allié des Avengers, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pour une assistance magique, faisant en sorte que l’identité de Peter ne soit jamais révélée du tout. Mais comme Peter va vite le réaliser, jouer avec la magie peut avoir des conséquences désastreuses. Le sort de Strange a ouvert une brèche et les anciens ennemis des autres Spider-Men sont après lui.

Aux côtés de Tom Holland, on trouve également les retours de Zendaya en tant que M.J., Jacob Batalon en tant que Ned, Jon Favreau en tant que Happy et Marisa Tomei en tant que tante May.

Spider Man No Way Home est réalisé par Jon Watts et sortira en salles le 15 décembre 2021.

Crédit ©Sony/Marvel Studios