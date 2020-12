Les Nouvelles Aventures de Sabrina Partie 4 : Trailer pour la dernière saison

Netflix dévoile une bande-annonce pour la quatrième et dernière saison de la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina

Le 31 décembre prochain marquera la fin d’une année en enfer pour tout le monde et ce sera aussi la date à laquelle Netflix dévoilera les derniers épisodes de la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina qui a été annulée.

Une bande-annonce complète pour la saison a été mise en ligne par Netflix. Comme à son habitude, Sabrina va devoir faire des choix et elle sera entourée de son groupe d’humains d’un côté et de sorcières de l’autres «On va aller jusqu’au bout, comme on le fait toujours. Ensemble, » dit-elle dans la bande-annonce.

Composée de 8 épisodes, la partie 4 de la série verra les Eldritch Terrors arriver à Greendale. Les sorcières devront ainsi tout faire pour sauver leur ville.

En juillet dernier, on a appris que la saison 4 – ou partie 4 – des Nouvelles Aventures de Sabrina, serait la dernière. Netflix a en effet décidé de mettre fin à la série, ce qui n’était pas vraiment le choix du showrunner qui avait des plans pour une partie 5.

Rendez-vous le 31 décembre pour le final des Nouvelles Aventures de Sabrina.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina Partie 4 – Bande-annonce