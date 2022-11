Sandman Saison 2 : Netflix commande de nouveaux épisodes

C’est officiel, la série Sandman reviendra pour plus d’épisodes sur Netflix.

Que les fans de Sandman se réjouissent, la série n’est pas encore terminée. Netflix a commandé de nouveaux épisodes pour la série de Neil Gaiman. Et si Deadline parle d’une saison 2, Netflix n’utilise pas ce langage. Sur la courte vidéo partagée sur Twitter par Gaiman, on peut lire : « Le rêve continue ».

Après la saison 1 et un épisode bonus surprise publié en août, Netflix a donné son feu vert pour plus d’épisodes, mais combien d’épisodes et de détails de l’histoire sont gardés secrets.

« Les rumeurs sont vraies. Netflix est ravi que vous soyez si nombreux à regarder Sandman, et la chose que nous espérions tous arriver… s’est effectivement produite… », a déclaré Gaiman sur Twitter.

Alors est pleinement une saison 2 ou est-ce une seconde partie ? On attend de voir, mais ce qui est certaine, c’est que l’aventure de la série continue.

The rumours are true. Netflix is thrilled that so many of you have been watching Sandman, and the thing we were all hoping would happen… has indeed happened… pic.twitter.com/zc5CrhsdZK

— Neil Gaiman (@neilhimself) November 3, 2022