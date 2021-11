Les Eternels : Chloe Zhao a retiré deux personnages Marvel du film

La réalisatrice d’Eternels, Chloe Zhao, révèle qu’elle a dû couper deux personnages Marvel du film.

Le film Les Eternels vient de sortir ce mercredi en salles et il introduit une toute nouvelle vague de personnages dans le giron du MCU. Ce sont ainsi 10 nouveaux personnages de super-héros qui débarquent, sans compter la présence de Dane Whitman, le futur Black Knght qui aura une place dans les films Marvel à l’avenir.

Le plan initial de la réalisatrice Chloe Zhao était de présenter non pas 10, mais 12 nouveaux héros avec Eternels, tous appartenant à l’ancienne race des protecteurs de la Terre. En parlant à Fandom, Zhao a expliqué qu’il y avait une douzaine de personnages principaux dans Eternels à l’origine, mais ils ont fini par se séparer de deux au fur et à mesure du développement.

« Il y avait 12 personnages quand je l’ai lu pour la première fois; 12 Eternels », a expliqué Zhao. « Nous avons dû en laisser deux partir en cours de route, » confie-t-elle, sans dire lesquels.

Une douzaine de nouveaux héros dans un film est une tâche ardue, mais 10 n’est pas non plus chose aisée. Il faut beaucoup d’équilibre non seulement pour donner à tous ces personnages un temps significatif à l’écran, mais aussi pour présenter leurs histoires et développer leurs motivations.

Pour Zhao, il ne s’agissait pas de s’assurer que chaque personnage était devant la caméra pendant exactement le même temps, mais de s’assurer que chacun d’eux pouvait faire le maximum avec le temps qui lui était imparti.

« Certains personnages n’ont pas besoin de plus de temps d’écran, il s’agit de ce qu’ils font avec le temps d’écran », a expliqué Zhao. « Ils doivent être mémorables. Et lorsque nous avons examiné ces 10 individus uniques, nous avons réfléchi à la façon dont ils représentent 10 aspects de la nature humaine. Ils sont ici depuis si longtemps, ce qu’ils deviennent aujourd’hui est une grande partie de qui nous sommes. Et il était donc tout aussi important qu’ils restent mémorables. Les 10 avaient le même poids; pas nécessairement le temps passé devant l’écran, mais le poids. »

Les Eternels est actuellement en salles.

Source : Fandom / Crédit ©Marvel Studios