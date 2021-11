Game of Thrones : Les scènes de sexe étaient “un bordel frénétique” selon Gemma Whelan

Gemma Whelan dit sans coordinateur d’intimité, les scènes de sexe dans Game Of Thrones étaient un « bordel frénétique ».

Gemma Whelan, qui a incarné Yara Greyjoy dans Game of Thrones s’est récemment au Guardian à propos des scènes de sexe dans la série qui étaient compliquées à filmer, surtout qu’elles se sont déroulées avant que les productions ne soient obligées d’avoir des coordinateurs d’intimité sur les tournages.

Depuis quelques années, afin que les scènes d’amour soient filmées en toute sécurité pour toutes les personnes impliquées, il existe une personne sur les plateaux qui s’assure que tout le monde soit à l’aise. Cette personne se nomme coodinateur.trice d’intimité, mais apparemment, Game of Thrones n’en avait pas.

En promo pour la mini-série The Tower, Gemma Whelan s’est confiée sur son temps durant la série de HBO et a discuté en particulier du tournage de scènes intimes où les acteurs étaient livrés à eux-mêmes.

« Ils disaient simplement : « Quand nous crions « action », allez-y ! », et cela était une sorte de désordre frénétique », se souvient Whelan. Les acteurs étaient, au moins suffisamment intuitifs et conscients pour s’assurer que chacun était consentent, selon l’actrice.

Elle ajoute : « Il y a eu une scène dans un bordel avec une femme et elle était tellement exposée que nous avons discuté ensemble de l’emplacement de la caméra et de ce dont elle était d’accord. Un réalisateur pouvait dire : « Un peu de morsure de seins, puis une claque ses fesses et c’est parti ! », mais j’en parlais toujours avec l’autre personne. »

En ce qui concerne la scène inconfortable et incestueuse avec son frère Theon Greyjoy, Whelan dit qu’Alfie Allen lui demandait : « est-ce que ça va ? Comment allons-nous faire en sorte que cela fonctionne? » Avec les coordinateurs d’intimité, c’est une chorégraphie – vous bougez là, je me déplace ici et la permission et le consentement sont donnés avant de commencer. C’est un pas dans la bonne direction. »

Ce n’est pas la première fois qu’un ancien de Game Of Thrones parle de la mauvaise gestion des scènes de sexe du point de vue de la production.

Dans une interview pour le livre de James Hibberd Fire Cannot Kill A Dragon: Game Of Thrones And The Official Untold Story Of The Epic Series, Jason Momoa a expliqué qu’il avait été contraint de retirer sa pochette d’intimité (le tissu recouvrant ses organes génitaux) par David Benioff.

La présence de coordinateur d’intimité est importante, cela permet de s’assurer que chaque personne se sente bien sur le tournage et que personne ne soit forcé de faire quelque chose qui les mette mal à l’aise.

Source : The Guardian / Crédit ©HBO