The Walking Dead : Une émission spéciale pour les fêtes

AMC annonce une émission spéciale The Walking Dead pour les fêtes de fin d’année.

Quand on pense « fêtes de fin d’année », on ne pense pas forcément à The Walking Dead, et pourtant, la série aura droit à son « Holiday Special » au mois de décembre. Ce ne sera pas un épisode de la série mais une émission présentée par Chris Hardwick (Talking Dead) avec les acteurs de la série-mère et des spin-offs qui viendront – virtuellement – discuter avec lui.

Selon Comic Book, l’émission sera diffusée le 13 décembre, soit une semaine après le final de The Walking Dead World Beyond. Ce Holiday Special sera disponible sur la nouvelle plateforme streaming AMC+. Pour le moment, on ne sait pas si OCS diffusera cette spéciale.

Cette émission fait partie de plusieurs programmes spéciaux de la chaine AMC mis en place pour les fêtes de fin d’année. C’est un moyen de continuer à suivre les acteurs et l’actualité de la franchise qui, comme beaucoup de séries cette année, été grandement impactée par la pandémie de COVID-19.

Alors que The Walking Dead est en pause et reviendra en 2021 pour 6 épisodes supplémentaires de la saison 10, Fear The Walking Dead et The Walking Dead World Beyond sont actuellement diffusées le dimanche sur AMC.

En France, The Walking Dead est disponible sur OCS, Fear The Walking Dead est sur Canal+ Séries et The Walking Dead World Beyond est sur Amazon Prime Video.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC