The Mandalorian saison 2 : Carl Weathers tease un Greef Karga “fourbe”

Carl Weathers tease un twist avec Greef Karga dans la saison 2 de The Mandalorian.

La saison 2 de The Mandalorian vient de démarrer sur Disney et Carl Weathers qui incarne Greef Karga dans la série, tease un twist possible avec son personnage. A l’origine, Weathers devait être présent que dans quelques épisodes de la saison 1 mais il fut tellement apprécié par l’équipe de la série que Jon Favreau l’a intégré dans plus d’épisodes et lui a même donné l’opportunité de réaliser un épisode pour la saison 2.

La dernière fois que nous avons vu le personnage de Weathers, il s’était racheté après que l’Enfant lui ait sauvé la vie. Avant cela, il avait l’intention de tuer Mando et de livrer l’Enfant au Client. A la fin de la saison 1, il semblait complètement du côté du Mandalorien mais si on en croit son interprète, Greef Karga va peut-être encore changer son fusil d’épaule.

Dans une nouvelle interview, Carl Weathers a été interrogé sur ce que les fans de Star Wars peuvent attendre de Karga cette fois-ci. Weathers ne pouvait évidemment pas dire grand-chose, mais il a dit que Karga « s’amuse à faire ce qu’il fait – être fourbe ». Il pourrait ainsi retourner sa veste et se la jouer perso.

« Personnellement, j’aime le fait qu’il ne divulgue pas beaucoup sur lui-même parce que je pense que, à certains égards, moins vous en savez, plus vous êtes intéressé à en apprendre plus, et Greef joue les choses de manière assez discrète, » dit-il.

Il ajoute : « Je pense donc que nous … dans l’épisode que j’ai réalisé, nous suggérons qu’il y a peut-être des arrière-pensées dans les désirs de Greef et ce qu’il veut savoir, ses objectifs et je pense personnellement que c’est plus que suffisant. »

Greef Karga n’est pas apparu dans le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Mando est parti en mission sur Tatooine pour trouver un autre Mandalorien, où il a rencontré Cobb Vanth (Timothy Olyphant). L’épisode était principalement centré sur Mando qui aide Vanth et les Tuskens alors qu’ils unissaient leurs forces pour se débarrasser d’un énorme dragon Krayt.

The Mandalorian, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : Breakfast Television Toronto / Crédit ©Disney+