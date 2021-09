Spider-Man No Way Home : Charlie Cox (Daredevil) nie sa présence dans le trailer

Charlie Cox nie sa présence en Daredevil/Matt Murdock dans le trailer de Spider-Man No Way Home.

Cela fait des mois que la rumeur sur la présence de Charlie Cox dans le film circule, mais évidemment, rien n’a été confirmé. Mais depuis la sortie du trailer de Spider-Man No Way Home, certains fans pensent avoir repéré Matt Murdock, alias Daredevil.

La bande-annonce montrait Peter Parker (Tom Holland), qui venait d’être dévoilé en tant que Spider-Man et accusé de la mort de Mysterio (Jake Gyllenhaal) dans Spider-Man Far From Home, interrogé par les autorités. Un homme avec une chemise blanche et une cravate noire, dont le visage n’était pas montré dans le cadre, a été vu en train de claquer des dossiers de preuves sur la table.

Certains fans ont suggéré qu’il pourrait s’agir de Matt Murdock, qui est un éminent avocat de New York dans l’univers de Marvel et qui est aussi justicier masqué connu sous le nom de Daredevil. Mais, selon Cox, qui a joué le personnage dans la série de Netflix non, ce ne sont pas ses avant-bras.

Récemment, alors que la toile s’enflamme sur la présence possible du personnage, Cox s’est exprimé sur le sujet et nie la théorie de sa présence dans cette scène du trailer : « Je peux vous promettre que ce ne sont pas mes avant-bras, » dit-il à ComicBook.com.

On notera qu’il ne dit pas qu’il n’est pas dans le film, il dit seulement que ce ne sont pas ces avant-bras. Une autre rumeur annonce également Cox dans la série She-Hulk, mais là encore, rien n’est confirmé.

Avec Daredevil, les autres séries Netflix Marvel incluent Jessica Jones avec Kristen Ritter, Luke Cage avec Mike Colter, Iron Fist avec Finn Jones et The Punisher avec Jon Bernthal. La série crossover The Defenders a également réuni plusieurs de ces personnages.

Techniquement, ces séries sont toutes considérées comme faisant partie du MCU, bien que Cox et les autres ne soient toujours pas apparus dans aucun des films ou séries Marvel en dehors de Netflix. En 2019, toutes ces séries ont été annulées et Marvel s’est mis à développer d’autres série pour Disney+, y compris WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver ou encore Loki pour n’en citer que quelques unes.

Pour savoir si Daredevil se trouve dans le film, il faudra attendre la sortie en décembre.

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel Studios/Colombia Pictures/Netflix