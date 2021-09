Matrix 4 Resurrections : Yahya Abdul-Mateen II tease une nouvelle perspective

Yahya Abdul-Mateen II qui a rejoint la franchise Matrix, tease un quatrième opus avec une nouvelle perspective.

Yahya Abdul-Mateen II fait partie des nouveaux acteurs à rejoindre la franchise Matrix qui fait son retour avec un quatrième volet. L’acteur est actuellement en promotion pour la sortie de Candyman et évidemment, les conversations se tournent rapidement vers Matrix 4.

Durant une interview à Variety, il compare les deux films, disant que ses expériences à revisiter des classiques ne sont pas si différentes : « Ce n’est pas très différent. Ce sont tous les deux des classiques que les gens adorent. Ils ont des attentes élevées en matière d’excellence, et le public a hâte de les voir, » dit-il.

« Et c’est agréable d’en faire partie. Bien sûr, ils viennent aussi avec l’occasion d’ajouter votre propre touche aux moments et aux personnages. Et nous sommes impatients de le faire avec Matrix de la même manière que nous l’avons fait avec Candyman. C’est une opportunité de raconter de nouvelles histoires fraîches et de changer le récit et d’y ajouter une nouvelle perspective. »

Grâce aux images de The Matrix 4 présentées à la CinemaCon, nous avons maintenant une bien meilleure idée de ce qu’implique cette « nouvelle perspective ». La bande-annonce de The Matrix Resurrections (qui n’est toujours pas disponible en ligne) réintroduit le personnage de Neo, joué une fois de plus par Keanu Reeves sous le nom de Thomas. Il va croiser Trinity (Carrie Anne Moss) et il semble qu’ils ne se reconnaissent pas l’un l’autre mais ressentent une connexion entre eux.

Au casting de Matrix 4 on trouve également Daniel Bernhardt (Agent Johnson) et Lambert Wilson (The Merovingian). Jada Pinkett-Smith, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Jonathan Groff et Christina Ricci sont aussi à l’affiche du film.

Réalisé par Lana Wachowski, The Matrix 4 sort le 15 décembre 2021.

Source : Variety / Crédit ©DR