Grey’s Anatomy saison 18 : Kate Walsh revient dans le rôle d’Addison Montgomery !

La prochaine saison de Grey’s Anatomy va voir un nouveau retour. Kate Walsh reprendra son rôle du Dr. Addison Montgomery dans la saison 18. C’est l’actrice elle-même qui l’a annoncé sur le compte Instagram de la série médicale.

« Eh bien, eh bien, eh bien, regardez qui est là », dit Walsh dans la vidéo. « C’est vrai, mes amours, le Dr Addison Montgomery revient à l’hôpital Grey-Sloan Memorial, et je suis tellement excitée d’être à la maison encore une fois, rejoignant Shonda [Rhimes], Ellen [Pompeo] et le reste du casting incroyable. »

De son complet Addison Forbes Monygomery, la chirurgienne a fait forte impression à la fin de la saison 1 de Grey’s Anatomy quand elle s’est dévoilée comme étant l’épouse de Derek Shepherd (Patrick Dempsey). La jeune Meredith Grey (Pompeo) découvrait alors que son docteur Mamour, était (encore) marié.

Si au départ le Dr Montgomery, chirurgienne néonatal, était là en tant qu’antagoniste, son personnage a énormément évolué et elle a fini par gagner les cœurs des téléspectateurs. Surant la saison 3 de Grey’s, elle a ensuite eu sa propre série dérivée, Private Practice, qui a été diffusée pendant 6 saisons de 2007 à 2013.

Walsh devient la dernière des anciens de Grey’s Anatomy à revenir dans la série, après Dempsey, Eric Dane ou encore TR Knight qui sont tous apparus la saison dernière. La grande différence, cependant, est que le personnage de Walsh est toujours vivant dans le monde de Grey’s.

Depuis son départ de l’univers de Grey’s Anatomy, Kate Walsh a jouer dans 13 Reasons Why, The Umbrella Academy ou encore Emily in Paris.

La saison 18, qui débutera le 30 septembre, verra également le retour de Kate Burton en tant que défunte mère de Meredith et l’ajout de Peter Gallagher.

Source : Deadline / Crédit ©ABC

