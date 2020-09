Star Wars : John Boyega dénonce le traitement injuste de son personnage

John Boyega critique Disney à cause du traitement injuste de son personnage et des autres acteurs de couleur dans la franchise Star Wars.

John Boyega a souvent dit ce qu’il pensait par rapport à son mécontentement concernant le traitement de son personnage Finn dans Star Wars et il continue de le faire. Durant une interview au magazine GQ britannique, l’acteur a eu quelques mots contre Disney et pense qu’il a été traité de manière injuste.

« C’est tellement difficile à manœuvrer », a déclaré Boyega tout en expirant profondément, indique l’article. « Vous vous impliquez dans des projets et vous n’allez pas forcément tout aimer. [Mais] ce que je dirais à Disney, c’est de ne pas faire venir un personnage noir, de le promouvoir en faisant croire qu’il est beaucoup plus important dans la franchise qu’il ne l’est vraiment et puis le mettre de côté. Ce n’est pas bon. Je le dit comme je le pense. »

L’acteur est non seulement critique par rapport à son personnage mais aussi aux autres personnages non-blancs de la franchise incarnés par Naomi Ackie (Jannah), Kelly Marie Tran (Rose Tico) et Oscar Isaac (Poe Dameron). Boyega trouve qu’il a eu une « réorganisation dans la hiérarchie des personnages » dans Les Derniers Jedi, ce qui pour lui fut « vraiment dur à encaisser ».

« C’est du genre, vous saviez quoi faire avec Daisy Ridley, vous saviez quoi faire avec Adam Driver », dit-il. « Vous saviez quoi faire de ces autres personnes, mais en ce qui concerne Kelly Marie Tran, en ce qui concerne John Boyega, vous n’en savez que dalle. »

Il ajoute qu’il n’y a pas de reconnaissance possible dans ces conditions : « Alors qu’est-ce que vous voulez que je dise ? Ce qu’ils veulent que vous disiez, c’est : « J’ai aimé en faire partie. Ce fut une expérience formidable … » Non, non, non. Je prendrai cette offre quand ce sera une expérience formidable. Ils ont donné toute la nuance à Adam Driver, toute la nuance à Daisy Ridley. Soyons honnêtes. Daisy le sait. Adam le sait. Tout le monde sait. Je n’expose rien. »

John Boyega exprime toute sa frustration par rapport à la manière dont il a traité durant toute cette expérience Star Wars : « Je suis le seul membre de la distribution à avoir eu cette expérience unique de cette franchise à cause de sa race. Laissons les choses comme ça. »

Il ajoute : « Un tel processus vous met en colère. Cela vous rend beaucoup plus militant; ça vous change. Parce que vous vous rendez compte : « J’ai eu cette opportunité, mais je suis dans une industrie qui n’était même pas prête pour moi. »

Il fit notamment part des menace qu’il a reçu : « Personne d’autre dans le casting n’a entendu dire que les gens allaient boycotter le film parce qu’ils étaient dedans. Personne d’autre n’a eu le tollé et les menaces de mort envoyés dans ses MP Instagram et sur les réseaux sociaux, disant : « Noir ceci et noir cela et tu ne devrais pas être un Stormtrooper.» Personne d’autre n’a eu cette expérience. Mais pourtant, les gens sont surpris que je sois ainsi. C’est ça ma frustration. »

L’actrice Kelly Marie Tran a elle aussi été victime de harcèlement en ligne et son rôle a été considérablement réduit dans la franchise.

John Boyega est très impliqué dans le mouvement Black Lives Matter et n’hésite pas a s’exprimer sur ce sujet. En juin dernier, l a prononcé un discours anti-raciste à Londres durant une manifestation.

Source : GQ UK / Crédit ©Lucasfilm