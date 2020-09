Star Trek Discovery saison 3 : Premiers personnages transgenre et non-binaire annoncés

La série Star Trek Discovery ajoute ses un personnage transgenre et un personnage non-binaire à son casting.

Star Trek Discovery ajoute deux nouveaux personnages dans ses rangs. Pour la première fois dans toute l’histoire de la franchise, des personnages transgenre et non-binaire sont annoncés. En effet, la série a engagé deux nouveaux acteurs pour incarner ces personnages dans la saison 3.

Tout d’abord, les fans feront la connaissance d’Adira incarné.e par Blu del Barrio qui est également non-binaire comme son personnage. Adira est décrit.e comme une personne très intelligente et confiante. Le personnage trouvera refuge dans le U.S.S. Discovery et formera un lien inattendu avec le Lt. Commandant Paul Stamets (Anthony Rapp) et le Dr Hugh Culber (Wilson Cruz).

Le personnage transgenre, Grey, sera joué par l’acteur transgenre Ian Alexander qu’on a pu voir précédemment la série The OA. Grey est décrit comme étant « empathique, chaleureux et désireux de réaliser son rêve de toujours être un hôte Trill, mais il devra s’adapter lorsque sa vie prendra une tournure inattendue. »

« Star Trek s’est toujours donné pour mission de donner de la visibilité aux communautés sous-représentées car il croit en montrer aux gens qu’un avenir sans division sur la base de la race, du sexe, de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle est entièrement à notre portée », a déclaré Michelle Paradise, co -showrunner et productrice exécutive.

Elle ajoute : « Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec Blu del Barrio, Ian Alexander et Nick Adams chez GLAAD pour créer les personnages extraordinaires d’Adira et Gray et donner vie à leurs histoires avec empathie, compréhension, autonomisation et joie. »

Depuis ses débuts, Star Trek Discovery a veillé à apporter une nouvelle représentation à la franchise en devenant la première série Star Trek à avoir une femme noire comme protagoniste principal (Sonequa Martin-Green) et en étant la première série à avoir un couple ouvertement gay Stamets et Culber joué par les acteurs ouvertement gay Anthony Rapp et Wilson Cruz. La série a également un personnage de lesbienne incarné par l’humoriste ouverte homosexuelle Tig Notaro.

Les nouveaux épisodes reprendront après le cliffhanger de la saison 2 et feront un bond de 930 ans dans le futur – bien au-delà de tous les événements précédents de la franchise – où l’équipe du Discovery rencontrera tout un univers de changements et de défis.

Star Trek Discovery revient le 15 octobre sur CBS All Access. En France la série est disponible sur Netflix.

Source : Deadline / Crédit ©CBS