Iron Man : Un retour de Robert Downey Jr possible dans le MCU ?

Robert Downey Jr s’exprime sur un retour possible ou non dans le rôle d’Iron Man. La réponse est assez claire.

C’est une question qu’on lui pose depuis la fin d’Avengers Endgame et qu’on n’arrêtera probablement jamais de lui poser . Robert Downey Jr a une nouvelle été interrogé sur un retour possible d’Iron Man dans le MCU et pour le moment, l’acteur n’est clairement pas près de revenir. S’il est difficile pour les fans d’imaginer la franchise Avengers sans RDJ, l’acteur en a clairement fini avec ce rôle.

Durant un interview au podcast Smartless, l’interprète de Tony Stark confirme que ses jours de super-héros sont terminés : « C’est fini, » dit-il simplement quand on lui demande s’il reviendra. Clairement, après plus de 10 ans dans le rôle de Tony Stark, l’acteur a fait le tour et souhaite passer à autre chose.

Tout comme Chris Evans, il a fait son job et passe le relais à une nouvelle génération. Captain Marvel est sur le point de reprendre le lead dans la franchise et Spider-Man est l’héritier spirituel de Tony Stark. Son héritage et tout ce qu’il a construit continue de vivre à travers les autres personnages.

La franchise va évoluer vers d’autres horizons mais cela ne retire en rien ce à quoi il a contribué. De plus, si Robert Downey Jr n’est plus Iron Man, cela ne signifie pas que personne ne reprendra cette armure dans le futur. Dans les comics, Riri Williams, alias, Ironheart est son héritière, elle fera peut-être éventuellement ses débuts dans les films. Et qui sait, Morgan Stark sera peut-être de retour pour honorer la mémoire de son père.

Source : Smartless Podcast / Crédit ©Marvel