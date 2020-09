Doctor Strange 2 et Thor 4 : Un tournage avant la fin de l’année pour les films Marvel ?

Les films Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor Love and Thunder pourraient bien entrer en production avant la fin de l’année.

Il semble que Marvel Studios pourrait enfin reprendre les chemins des tournages sur deux de ses films de phase 4 les plus attendus. En effet, selon le site Murphy Multiverse, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor Love and Thunder se prépareraient à entrer en tournage d’ici la fin de l’année.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait commencer sa production en novembre au Royaume-Uni, tandis que Thor Love and Thunder se dirigerait vers l’Australie pour entamer son tournage dans les mois à venir.

Avec la pandémie de COVID-19 qui touche actuellement le monde, il est difficile de dire si les films entreront bien en production avant la fin de l’année. Bien que les tournages reprennent petit à petit, rien n’est certain.

Marvel n’a pas encore communiquer sur la reprise mais on sait que Doctor Strange in the Multiverse of Madness est prévu en salle pour le mois de mars 2022 au lieu de mai 2021 et Thor Love and Thunder sortira finalement en février 2022 au lieu de novembre 2021.

En attendant, Black Widow est toujours prévu pour une sortie au mois de novembre prenant la place de The Eternals qui sortira finalement en février 2021.

Source : Murphy Multiverse / Crédit ©Marvel