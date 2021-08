Sex And The City : Carrie et Big réunis à nouveau dans And Just Like That (photos)

Des photos de tournage pour le revival de Sex And The City, And Just Like That, révèlent Carrie et Big.

And Just Like That, la série revival de Sex And The City se tourne actuellement à New York et des photos prises sure les lieux ont fait surface sur la toile. On découvre ainsi Carrie (Sarah Jessica Parker) et Mr. Big (Chris Noth) dans les rues de Manhattan.

Comme à son habitude, Carrie est à la pointe de la mode avec une robe à pois et un énorme serre-tête à plumes. Quant à Big, il reste très classique avec son costume.

Sarah Jessica Parker a elle-même posté une photo d’elle-même dans cette même tenue sur Instagram.

Pour le moment on ne sait pas grand-chose de l’histoire que servira ce revival mais on sait que beaucoup de visages familiers avec les retours de Cynthia Nixon et Kristin Davis qui reprendront leurs rôles cultes de Miranda et Charlotte aux cotés de Parker.

David Eigenberg (Steve), Mario Cantone (Anthony), Willie Garson (Stanford) et Evan Handler (Harry) seront également de retour dans la série. Niall Cunningham, Cathy Ang, Alexa Swinton joueront les enfants de Miranda et Charlotte et Cree Ciccino sera aussi nouvelle dans le monde de Sex and the City.

Aussi au générique, Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury, Karen Pittman et Sara Ramirez

HBO Max n’a pas encore annoncé de date de première pour le revival de Sex and the City.

Source : EW / Crédit ©DR