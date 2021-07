The Suicide Squad : James Gunn confirme la durée du film et une scène post-générique

James Gunn confirme la durée du film The Suicide Squad et confirme également qu’il y a une scène post-générique.

The Suicide Squad arrive en salles le mois prochain et le réalisateur James Gunn continue d’être généreux en ligne en répondant régulièrement aux questions des fans. Evidemment, rien de spoiler, mais suffisamment de quoi garder l’excitation des fans vivante.

Quand un fan lui demande combien de temps dure le film, Gunn répond avec précision « 2 heures et 12 minutes. » Puis un autre fan lui demande si cette durée était son idée ou bien une demande de WarnerMedia. A cela il répond : « J’ai écrit, filmé et monté le meilleur film que j’ai pu et il s’est terminé à cette longueur. Personne n’a jamais prévu que ce soit aussi long. »

Toujours en répondant aux fans sur les réseaux, une autre personne lui demande : « Hey James, la question la plus importante, The Suicide Squad a-t-il des scènes post-générique ? » Encore une fois, Gunn a répondu avec l’esprit qu’on lui connait : « J’espère que ce n’est pas la question la plus importante, car je pense que le film lui-même est ce qui compte le plus, mais oui », a confirmé Gunn.

Le film contient bien une scène post-générique. La première question au sujet de cette scène est : Met-elle en place la série dérivée Peacemaker avec John Cena ? C’est bien possible mais Gunn ne donne pas d’information dessus.

Ce nouveau film Suicide Squad est considéré comme une sorte de semi-reboot du film sorti en 2016. On verra ainsi de retour Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant), Mayling Ng (Mongal) et Idris Elba (Bloodsport).

Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Steve Agee, Jennifer Holland, Tinashe Kajese et Sylvester Stallone sont aussi à l’affiche du film.

The Suicide Squad sortira le 28 juillet 2021.

Crédit ©Warner Bros