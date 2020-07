Lost : Damon Lindelof avait prévu 3 saisons, ABC en voulait 10

Le co-créateur de Lost révèle que la série aurait dû durer uniquement 3 saisons.

Il y a plus de 15 ans, Lost était un phénomène à la télévision. Démarrée en 2004, la série a pris tout le monde par surprise et est devenue l’une des séries les plus regardées dans le monde. Son mystère a fasciné le public et la série est restée à l’antenne pendant 6 saisons, jusqu’à son final en 2010.

Le consensus commun est que les aventures sur l’île ont fini par s’essouffler au fil des années, mais ce n’était pas toujours le plan. Le co-créateur Damon Lindelof s’est confié sur ce qui était prévu à l’origine, quand les grandes lignes de la série ont été présentées à ABC. L’idée de départ était une série de trois saisons.

Dans une interview récente à Collider, Lindelof confie : « Il y avait tous ces mystères fascinants et nous disions donc « nous voulons que ces trucs soient résolus d’ici la fin de la saison 1, ces trucs d’ici la fin de la saison 2, puis la série se termine essentiellement après environ trois ans. » C’était le pitch initial. »

Mais la chaîne en voulait plus et n’allait pas laisser la série avoir uniquement 3 saisons parce que ça marchait : « [ABC] ne voulait rien entendre… ils disaient simplement : « Vous savez combien il est difficile de faire une série que les gens veulent regarder ? Et les gens aiment cette série ? Alors pourquoi voudrions-nous y mettre fin ? Vous ne mettez pas fin aux séries que les gens regardent. »

Finalement, ABC aurait accepté de fixer une date de fin pour la série, mais ils voulaient 10 saisons. Cela ne s’est jamais produit, car Lindelof a finalement trouvé un compromis lors des négociations autour de la troisième saison de Lost.

En fin de compte, la chaîne et Lindelof ont opté pour des saisons légèrement plus courtes jusqu’à la saison six, un écart marqué par rapport aux longues saisons de plus de 20 épisodes au cours des trois premières années de la série.

Même avec ses défauts, Lost reste l’une des séries les plus divertissantes de ce début de siècle. Elle aura divisé vers la fin mais elle était, et reste à ce jour, une série très populaire. Mais clairement, 10 saisons l’aurait complètement tué.

Source : Collider / Crédit ©ABC