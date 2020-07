Fallout : les créateurs de Westworld à l’adaptation en série TV

Fallout a aussi droit à sa déclinaison en série pour Amazon Prime Video sous l’égide des créateurs de Westworld.

Les adaptations de jeu-videos ont le vent en poupe. Bien que The Witcher soit avant tout une série de romans polonaise, la popularité du jeu à amené à une adaptation en grande pompes chez Netflix, avec une saison 2 garantie très vite pour la série starring Henry Cavill. Le géant du streaming continue aussi dans sa lancé avec autre adaptation de licence vidéoludique : sur Cyberpunk Edgerunners, en série animé.

Mais son grand concurrent Amazon Prime Video vient de frapper gros, toujours dans la transposition de jeu vidéo en série avec une adaptation du célèbre jeu post-apocalyptique Fallout des célèbre studios Bethesda.

Une adaptation qui sera dirigée par le duo derrière Westworld : Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui se sont déjà lancés dans la pré-production. Une annonce que beaucoup de fans de la licence ont accueillis avec joie, bien que certains pourraient émettre des réserve suite à la qualité de Westworld qui va en déclinant depuis deux saisons.

Pour annoncer cette nouvelle acquisition des studios Amazon Prime, un teaser assez simple et énigmatique dévoilant les studios de production ainsi que le logo Bethesda sur un fond décran TV rétro a été mis en ligne. Rien de bien significatif concernant la direction narrative choisie pour cette adaptation de Fallout.

Pour savoir si la série s’inspirera librement du jeu Fallout ou si elle sera au plus proche de l’expérience gamer, il faudra attendre. Si l’on sait que la série est actuellement en pré-production, aucune date de diffusion n’est pour le moment annoncée. Vu le contexte actuel mondial, peu étonnant.

Pour ceux qui ne connaissent pas Fallout et tous les jeux qui constituent l’un des plus grands succès de Bethesda, le jeu est une série de jeux RPG se déroulant dans un univers post-apocalyptique résultant d’une guerre nucléaire globale. Le joueur doit survivre dans une faune et une flore déroutantes peuplée de mutants et autres organismes cybernétique et modifiés. Le joueur évolue Dans une succession de quêtes imposée ou non au fil des actions et batailles.

Sorti en 1997, Fallout est une critique de l’Amérique guerrière depuis les années 50 ainsi que sa surmitilarisation. Avec une histoire et un univers complexe, il y a matière à écrire une série qui pourrait avoir du fond. Pour le savoir, il faudra attendre.

Crédit photo : ©Bethesda